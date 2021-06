Muovere i dati WhatsApp senza un computer

Se trasferisci i dati di WhatsApp da Android a iPhone, non pensare sia possibile farlo in maniera diretta. Infatti a causa delle differenze di sistema operativo dovrai assolutamente usufruire di un software specifico. Molto spesso queste applicazioni necessitano di un computer che faccia da ponte tra i due dispositivi in questione. Il dover utilizzare un PC per un backup di WhatsApp potrebbe rendere la situazione più complicata a chi magari non ne possiede uno.

Per questo motivo, la casa sviluppatrice di software Wondershare è riuscita a progettare un app in grado di funzionare con un collegamento diretto tra i due dispostivi, senza l'ausilio forzato del PC.

Il software in questione si chiama Wutsapper.

Come funziona Wutsapper?

Con Wutsapper trasferisci molti tipi di dati: video, foto, documenti, emoji, sticker, cronologie di chat e tanto altro in maniera veramente facile e rapida. Per connettere i dispositivi Android e iOS, in maniera sicura e più veloce rispetto ad una normale connessione wireless, avrai necessità di un semplice adattatore USG-OTG, che trasforma uno dei due cellulari in host. Spesso lo trovi incluso con il tuo nuovo cellulare o tablet, in alternativa potrai acquistarlo facilmente in diversi negozi di elettronica e informatica oppure direttamente online su siti come Amazon.

Questa applicazione permette però un trasferimento unilaterale, da un dispositivo con sistema operativo Android ad un dispositivo con sistema operativo iOS e non viceversa.

Il primo passaggio fondamentale per eseguire lo spostamento dei file consiste nell'eseguire il download di questa applicazione direttamente dal tuo store Google Play e nel collegare i due dispostivi tramite l'apposito e specifico adattatore USB di cui abbiamo parlato prima. Dopo aver autorizzato la connessione tra i due, sul dispositivo Android dovrai selezionare la voce "Backup chat" e poi "Completato". Infine segui le istruzioni che ti verranno mostrate e inizia a trasferire i dati che desideri.

Quali sono i vantaggi?

A parte il trasferimento diretto di cui abbiamo discusso ampiamente, il costo contenuto e la varietà di dispositivi supportati, rendono questa applicazione una delle migliori sul mercato senza ombra di dubbio.

Wutsapper risulta essere la soluzione più economica: il suo prezzo d'acquisto è solo di $19,95. I dispositivi supportati sono veramente numerosi: per quanto riguarda Android funziona con oltre 8000 device tra Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola, Sony e altri, per iOS invece è riconosciuto da iPad, iPod Touch e minimo dalla versione 9 dell'iPhone.

Un altro vantaggio da non sottovalutare è quanto sia facile utilizzare questo software. Infatti con pochi passaggi sarai in grado di trasferire i tuoi dati e non dovrai necessitare di grosse competenze tecnologiche.

La comodità del trasferimento diretto senza un computer, rende Wutsapper comoda da utilizzare ovunque

Il trasferimento quindi non può avvenire da un dispositivo iOS ad un Android?

La risposta purtroppo è negativa. Wondershare comunque ha ideato e sviluppato un app in grado di eseguire anche questa operazione. Il software in questione è MobileTrans. Con quest'applicazione puoi trasferire in maniera facile e sicura, dati e file di backup di WhatsApp da un dispositivo con sistema operativo iOS ad un Android, con l'ausilio fondamentale però questa volta di un PC.

Per poter scaricare sul tuo PC questo software dovrai semplicemente collegarti al sito internet "mobiletrans.wondershare.com/it/".

I download di MobileTrans risultano essere 500 milioni in tutto il mondo, i clienti fedeli invece circa 700 mila. L'ennesimo software vincente di Wondershare in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Conclusioni

Se hai necessità di trasferire in maniera facile, sicura e diretta i tuoi dati di WhatsApp da un dispositivo Android ad un dispositivo iOS, devi assolutamente scaricare ed af

