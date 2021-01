Scuola, a rischio abbandono 34.000 ragazzi : Si riapre il 7 gennaio

Emerge da una indagine di Save the children Ipsos su studenti tra i 14 e i 18 anni. 4 ragazzi su 10 bocciano l'esperienza della didattica a distanza. Tra le cause delle assenze durante la dad, difficoltà di connessione e mancanza di concentrazione. Secondo l'indagine almeno 34 mila studenti delle superiori, a causa di assenze prolungate, potrebbe trovarsi a rischio di abbandono scolastico.

Intanto il presidente della Regione Veneto ha annunciato di aver firmato un'ordinanza con la quale ha disposto che nella sua regione la chiusura delle scuole superiori proseguirà fino al 31 gennaio. "Non ci sembra prudente in una situazione epidemiologica in Italia riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo far per il bene della comunità oggi", ha detto. Per la ministra Azzolina, la scuola riapre il 7 gennaio con la didattica a distanza al 50%.

Vedi anche : scuolarischioabbandonoragazziriapregennaio