Covid-19: Come sedersi bene a tavola per ridurre il rischio di contagio

I ricercatori hanno utilizzato il supercomputer Fugaku in Giappone per verificare il comportamento delle goccioline emesse da individui seduti attorno allo stesso tavolo. In base a questi risultati, l'ospite accanto a chi parla riceve venti volte più goccioline rispetto a quello posto in diagonale.

Un recente studio pubblicato dai Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) negli Stati Uniti suggerisce l'aumento del rischio di trasmissione del virus nei ristoranti. I risultati hanno mostrato che le persone che sono risultate positive al Covid-19 avevano cenato fuori nelle due settimane precedenti e avevano un rischio di contagio doppio rispetto a quelle che non sono state in ristoranti.

Una nuova simulazione eseguita dal supercomputer Fugaku in Giappone ha esplorato questo rischio di trasmissione in modo più dettagliato. Dopo aver analizzato la diffusione del virus negli uffici o nei treni, i ricercatori del Riken Institute, della Toyohashi Technical University e della Kobe University hanno esaminato la trasmissione tra i commensali seduti allo stesso tavolo, discutendo senza mascherina.

Un rischio diverso a seconda del posto occupato