Tecnologia Lidar su iPhone 12 Pro e Pro Max per creare universi di realtà aumentata . Video

Home » Social News » Tecnologia Lidar su iPhone 12 Pro e Pro Max per creare universi di realtà aumentata . Video

Olivier Goguel, CTO di Holoforge interactive ha pubblicato questo video su Linkedin per mostrare l'uso della tecnologia Lidar.

L'effetto è assolutamente impressionante e una bella dimostrazione delle funzionalità che potrebbero svilupparsi a seguito dell'integrazione di uno strumento molto utile sulle ultime generazioni di smartphone. L'iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max hanno infatti recentemente incorporato la tecnologia Lidar per migliorare i rendering in realtà aumentata. Questo è già notoriamente utilizzato dagli scienziati, ma i suoi campi di applicazione non si esauriscono con la ricerca.

Entrare nel mondo virtuale

Tutto ciò che devi fare è applicare un motivo alla superficie di oggetti e pareti per ottenere questo rendering mozzafiato. “Questo risultato dimostra chiaramente l'ecosistema che Apple e Microsoft ciò che stanno implementando per essere pronti quando i prodotti arriveranno sul mercato. Non vedo l'ora di poter giocare di nuovo con questa app tra qualche anno con gli occhiali a realtà aumentata! ", ha commentato Olivier Goguel.