Covid-19, vaccinate oltre 45 mila persone : I nuovi contagi sono 22.211

Sono 22.211 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 23.477 del giorno precedente. 157.524 i tamponi processati, quasi 30mila in meno. Il tasso di positività continua a salire: 14,1% rispetto al 12,6% di giovedì. Scende anche il numero delle vittime: 462, giovedì 555, in tutto 74.621. Per il secondo giorno consecutivo salgono gli attualmente positivi,4.871 in più, 574.767 in tutto.16.877 i nuovi guariti In calo ricoveri (-415) e terapie intensive (-2). 145 nuovi ingressi.

Intanto rallenta la diffusione del coronavirus in Germania, dove nel primo giorno dell' anno si sono registrati 12.690 casi (1.755.351 il totale). Lo riporta il Robert Koch Institute (Rki),che segnala 336 decessi in 24 ore per complicanze. I dati sono inferiori rispetto a quelli registrati nei giorni precedenti, anche se a Capodanno è stato inferiore il numero dei test. Un settimana fa, a Natale, si erano registrati 14.455 nuovi casi e 240 morti, mentre mercoledì si era segnalato un picco di 1.129 nuovi decessi.

Gli Stati Uniti hanno cominciato il nuovo anno con oltre 160.000 nuovi casi di coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University secondo quanto riporta la Cnn. I dati indicano che nella giornata di ieri i contagi sono stati almeno 160.606, e i morti almeno 2.051. Gli Usa registrano un totale di 20 mln 135.305 infezioni, incluse 350.000 vittime. Il secondo Paese per mortalità è il Brasile con 195.000 vittime. Nel mondo i casi di contagio sono quasi 84 milioni, i morti 1.827.796.

Cina: scoperto nuovo coronavirus trasmissibile dai pipistrelli all'uomo

Un gruppo di scienziati cinesi ha identificato un nuovo coronavirus che può essere trasmesso dai pipistrelli agli esseri umani utilizzando lo stesso recettore cellulare del SARS-CoV-2.

La Cina crea una lampada a raggi ultravioletti efficace al 99,99% contro il Coronavirus

Rispetto alla tradizionale disinfezione eseguita dalla lampada al mercurio, il nuovo dispositivo ha una maggiore efficienza di sterilizzazione, un minor consumo energetico e una maggiore durata.

Coronavirus contagi in calo,12.694 ma 251 morti : Siamo a quota 15 mln di dosi

Sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai precedenti 15.