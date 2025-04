Ibrahimovic Acquista 10.000 ettari di bosco per cacciare e pescare

Ibrahimovic Acquista 10.000 ettari di bosco per cacciare e pescare

Zlatan Ibrahimovic è un calciatore amato e stimato da tutti, ma il suo ultimo capriccio potrebbe attirare l'ira di molti. L'ex star del PSG, oggi al Milan, si è regalato una vasta tenuta forestale in Svezia per... cacciare, pescare e andare in motoslitta.

Una tenuta di caccia privata di 10.000 ettari per Zlatan