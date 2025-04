Napoli: Fabbrica di documenti falsi smascherata da Luca Abete a Striscia La Notizia

Napoli: Fabbrica di documenti falsi smascherata da Luca Abete a Striscia La Notizia

Questo ha svelato a “Striscia la Notizia” l'ultimo servizio girato da Luca Abete e mandato in onda stasera dal Tg satirico della rete ammiraglia Mediaset.

Guarda il video: Luca Abete ci parla di un incredibile business di documenti falsi che ha come fulcro la città di Napoli e le stamperie fuorilegge che qui operano: un giro non solo illegale, ma anche pericoloso per la sicurezza dei Paesi europei