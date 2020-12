La piccola Francesca di Andrew Kaczynski muore di cancro la vigilia di Natale

Una tragica notizia riportata da metro.co.uk,

Il giornalista ha confermato la devastante notizia su Twitter - la piccola Francesca, soprannominata Bean, è morta il 24 dicembre, tre mesi dopo la scoperta di un tumore al cervello rabdoide estremamente raro e molto aggressivo. Andrew, che è sposato con la giornalista del Wall Street Journal Rachel Louise Ensign, ha twittato: "Abbiamo il cuore spezzato nel dover annunciare che la nostra bellissima figlia Francesca è morta ieri sera tra le braccia di sua madre e suo padre. Siamo così grati di aver conosciuto il suo amore. 'Francesca ti vogliamo bene.'

Andrew è stato inondato di messaggi di sostegno e cordoglio, insieme alla moglie Rachel hanno chiesto alle persone di sostenere a nome di Francesca il Dana-Farber Cancer Institute.

Andrew ha condiviso un necrologio per sua figlia, nata a marzo, scrivendo che è morta per complicazioni di cancro. Il cancro di Francesca, ATRT (tumore rabdoide teratoide atipico), si osserva tipicamente nei bambini di età inferiore ai tre anni ed è estremamente raro, con meno di 40 casi negli Stati Uniti ogni anno. Andrew ha scritto: 'Nella sua breve vita, Francesca è stata una bambina estroversa, audace e curiosa. Aveva enormi occhi marroni profondi che seguivano qualunque cosa facessero i suoi genitori. Amava mangiare ed essere tenuta vicina, soprattutto la sera. Francesca si è divertita a fare lunghe passeggiate per New York e Boston, giocare con i suoi giocattoli e palloncini, amava il suo gatto Ryland. Una delle sue attività preferite era esercitarsi a rotolare nella sua culla da un lato all'altro. Adorava vedere i suoi genitori, Andrew Kaczynski e Rachel Ensign, e salutarli con il sorriso più grande del mondo.

We’re heartbroken to have to announce our beautiful daughter Francesca passed away last night in the arms of her mom and dad. There will always be a Bean-sized hole in our hearts for her. We’re so grateful to have known her love.



Francesca we love you. https://t.co/OGml2nZ12H