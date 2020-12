Germania: sparatoria a Berlino nei pressi sede SPD, quattro i feriti

I fatti sono avvenuti stamattina presto, sabato 26 dicembre, nel distretto di Kreuzberg.

Una sparatoria è scoppiata poco prima delle 4 del mattino di sabato 26 dicembre, nel quartiere Kreuzberg di Berlino.

Almeno quattro persone sono rimaste ferite, riferisce la polizia locale. La situazione è ancora "molto vaga", secondo le autorità. I vigili del fuoco dal canto loro riportano almeno tre feriti gravi tra le quattro vittime. Sono stati curati sul posto da quattro medici di emergenza, riferiscono fonti su Twitter.

Gemeinsamer Einsatz mit der @polizeiberlin in der #Stresemannstraße in #Kreuzberg



Die #Rettungskräfte, darunter 3 Notärzte und 1 #Leitender_Notarzt versorgten hier 3 schwer verletzte Personen und transportieren diese zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/aYE5q2wHmS — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 26, 2020

Gli spari sono stati apparentemente in una via d'ingresso in Stresemannstrasse sove sono stati trovati tre feriti, come riporta Die Welt .



Nonostante la vicinanza tra il luogo della sparatoria e il quartier generale del partito Spd, finora "niente" indica una motivazione politica, ha detto una portavoce della polizia. Diversi agenti di polizia pesantemente armati stanno ancora cercando gli autori. In particolare, un elicottero ha sorvolato l'area.



Recentemente, diversi atti di violenza si sono registrati, dopo la morte di un giovane di 29 anni nello stesso quartiere di Kreuzberg, ricorda il quotidiano tedesco Bild.



