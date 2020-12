Ballerina: Trama e Recensione Film Stasera 26 Dicembre Rai 3 | Trailer

Film Ballerina stasera 20:30 su Rai 3 sabato 26 dicembre: trama recensione e trailer.

Trama: Félicie è una giovane orfana bretone che ha una sola passione: la danza. Con il suo migliore amico Victor che vorrebbe diventare un grande inventore, sviluppano un incredibile piano per fuggire dall'orfanotrofio, verso Parigi, la città della luce e la sua Torre Eiffel in costruzione! Félicie dovrà combattere come mai prima d'ora, superare se stessa e imparare dai suoi errori per realizzare il suo sogno più sfrenato: diventare la ballerina principale all'Opera di Parigi...



Recensione: nel piccolo mondo del cinema d'animazione, è difficile sfuggire alla concorrenza americana, dove regnano sovrani gli studi Disney-Pixar. Tuttavia, le produzioni europee resistono ancora e cercano di imporre i loro progetti; con un budget molto inferiore a quello concesso ai colossi americani, ma con una determinazione altrettanto forte. Il risultato finale è più simile ai cartoni animati della nostra infanzia, Anastasia di Don Bluth (che non manca di fascino), che a produzioni contemporanee come Frozen, ma con un budget di 30 milioni di dollari dove gli americani mettono sul tavolo circa 200 milioni di dollari, non bisogna aspettarsi miracoli.

Delocalizzata in Canada, la produzione per realizzare Ballerina è stata supportata da ballerini professionisti e produttori molto entusiasti del progetto di realizzare un film d'animazione in stile francese, con alto realismo, soprattutto nell'rchitettura parigina.

Se il risultato è così realistico, non è solo grazie alla qualità dell'animazione, che ovviamente gioca molto. La ballerina Aurélie Dupont ha infatti prestato i suoi lineamenti e i suoi movimenti ai personaggi, in modo che lo spettatore pensi davvero di essere all'opera, tra piroette e entrechat. È stata utilizzata anche la tecnica del keyframe, che ha permesso ancora più veridicità nei diversi movimenti.

La storyboard ha così preso forma poco a poco, grazie al meticoloso lavoro dei produttori, ma anche al direttore artistico, che ha cercato di ricostituire la Parigi dell'anno 1887. Se Ballerina si distingue è soprattutto grazie a questa visione storico e meticolosa della capitale.

La Torre Eiffel era in costruzione, la trasformazione voluta dal barone Haussmann era in corso e l'Opéra Garnier stava già illuminando il quartiere Auber. L'incantevole veduta della capitale ricorda quella del Gobbo di Notre-Dame, in cui la cattedrale fu ricostruita con tanta meticolosità tanto da diventare palpabile. Qui, gli edifici sono modellati, il che rende l'animazione ancora più bella e Parigi ancora più magica, se possibile.

Trailer

Vedi anche : ballerinatramarecensionefilmstaseradicembretrailer