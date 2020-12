Medjugorje: Messaggio Della Madonna 25 Dicembre 2020. Messaggio Natale

Il messaggio della Madonna di Medjugorje per il giorno di Natale, 25 dicembre 2020.



Dopo tanta attesa ecco il messaggio della Madonna di Medjugorje:

“Cari figli! Vi porto Gesù Bambino che vi porta la pace, Colui che è il passato, il presente ed il futuro del vostro vivere. Figlioli, non permettete che si spengano la vostra fede e la vostra speranza in un futuro migliore perché voi siete stati scelti per essere i testimoni della speranza in ogni situazione. Per questo sono qui con Gesù affinché vi benedica con la Sua pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Vedi anche : medjugorjemessaggiodellamadonnadicembre2020messaggio