Gli Eroi Del Natale. La storia del Primo Natale Vista Dagli Animali

Gli Eroi Del Natale

La storia di un piccolo asinello coraggioso, Bo, che sogna una vita migliore lontano dal tran tran quotidiano del mulino del villaggio. Un giorno trova il coraggio di liberarsi per vivere finalmente la grande avventura! Sulla sua strada, farà squadra con Ruth, un'adorabile pecora che ha perso il suo gregge, e Dave, una colomba con alte aspirazioni. Insieme a tre cammelli pazzi e qualche animale da fattoria più eccentrico, Bo ei suoi nuovi amici seguono la Stella… e diventeranno gli eroi non celebrati della storia più bella mai raccontata: quella del primo Natale.

In sintesi, Gli Eroi Del Natale è l'approccio perfetto per spiegare cosa celebrare a Natale per i bambini piccoli. Il film d'animazione è carino, lo stile grafico è molto bello ed è divertente.



