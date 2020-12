USA: Nashville Esplode Autobomba. Polizia Possibile Bersaglio?

Le finestre dei palazzi del quartiere sono andate in frantumi, non si hanno ancora notizie per il momento su eventuali vittime, al momento pare ci siano stati 3 feriti, la primissima ora in cui è avvenuta l'esplosione ha permesso di evitare il peggio perché è la mattina di Natale principalmente le persone sono a casa con le loro famiglie.ntorno alle 6:30 ora locale di questo venerdì 25 dicembre, Nashville, la capitale dello stato del Tennessee, è stata svegliata da una grande esplosione la cui origine rimane per il momento sconosciuta anche se diversi media locali e polizia, tuttavia, affermano che si è trattato di un atto intenzionale.

Polizia e vigili del fuoco sono sul posto chiedono ai residenti di evitare l'area. L'esplosione è avvenuta al "166 2nd Ave N", secondo la polizia di Nashville, ai margini di un quartiere turistico della capitale. Secondo le immagini pubblicate dalla polizia locale su Twitter, le finestre degli edifici circostanti sono state distrutte dall'entità dell'esplosione.

Aggiornamento Esplosione Autobomba Nashville

La polizia riferisce che l'esplosione è stata il risultato di un "atto intenzionale" e l'emittente locale WKRN ha riferito che tre persone sono state ricoverate in ospedale per "ferite non letali ".



Secondo il portavoce della polizia locale Don Aaron, l'esplosione è attualmente oggetto di indagine da parte di diverse agenzie, sia locali che federali, tra cui l'FBI e l'ATF (Federal Service in Charge of Gun Control). Sul suo account Twitter, la polizia di Nashville ha inoltre specificato che per "coordinare le operazioni di risposta e di indagine in corso ", era stata avviata la procedura di emergenza " EOC " ("Emergency Operations Center"). In mattinata, il sindaco di Nashville John Cooper ha detto che avrebbe assistito alla scena dell'esplosione.



Alla domanda del canale di notizie americano Cnn, l'ex vicedirettore dell'FBI Andrew McCabe ha affermato che un'esplosione di tale portata sarebbe oggetto di un'indagine per un possibile atto di terrorismo. Ha anche aggiunto che è possibile che la polizia fosse l'obiettivo dell'attentato, perché, secondo Andrew McCabe, alcuni agenti stavano rispondendo a un avviso su un veicolo sospetto quando è avvenuta l'esplosione.



