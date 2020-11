Francia, polizia pesta un nero. Esplode la polemica

Nuovo episodio di violenza in Francia da parte della polizia ai danni di manifestanti. Video choc fa il giro della rete.

Tensione alle stelle in Francia, dilaniata da polemiche e tensioni, specie dopo la recrudescenza del terrorismo. Sotto .accusa la polizia

La notizia

Una notizia giunta poco fa, ma che colpisce per il ripetersi di azioni a dir poco punitive da parte della polizia francese. Azioni che fanno vacillare i già precari equilibri all'interno della Nazione con il popolo dei migranti e che ci parlano del clima di tensione esistente.

Sembra infatti che alcuni agenti delle Forze dell'ordine parigine, nel corso di una manifestazione, abbiano pestato con violenza un produttore musicale nero.

Purtroppo, al momento, non si conoscono ancora le dinamiche e i dettagli del fatto che indubbiamente concorre a mettere in cattiva luce i 'sistemi' della polizia francese.

L'episodio, infatti, filmato da qualcuno dei presenti, ha fatto subito il giro dei social, destando sconcerto e commenti poco lusinghieri nel popolo della rete.

La reazione del governo

Immediata e ovvia la reazione del ministro dell'interno francese, Gerald Darmanin, che ha chiesto la sospensione dei poliziotti implicati, già finiti sotto inchiesta.

Ma si temono conseguenze, a causa anche di quel clima di tensione palpabile in Francia. Un clima che rimette in discussione i metodi 'poco ortodossi' della polizia e che suscita già da tempo numerose proteste.

Del resto l'episodio in sé non costituisce un unicum ma s'inserisce in un metodo operativo radicato nelle Forze dell'ordine dei nostri cugini d'Oltralpe.

Sono sempre più frequenti infatti le espressioni di intolleranza nei confronti dei migranti che affollano il territorio francese, specie la capitale, Parigi. Al punto che le periferie parigine sono ormai delle aree difficili da gestire.

Il terrorismo e le sue conseguenze

Colpa dei numerosi atti di terrorismo che hanno insanguinato la Francia negli ultimi anni? Indubbiamente il terrorismo ha un peso rilevante, ma non può essere considerato l'unica causa.

I fattori sono molteplici. I migranti scendono in piazza per protestare contro una condizione di emarginazione. La polizia interviene, come lunedì scorso in place de la Republique, e non sempre in maniera pacifica.

Il Governo intanto porta in parlamento un progetto di legge che vieta la produzione di video e filmati sulle forze dell'ordine in azione.

Insomma soffia sempre più un vento gelido di bufera e nubi cupe oscurano l'orizzonte francese.

Irma Saracino