Auguri Di Natale Da inviare su WhatsApp.

Se preferisci una bella foto o animazione piuttosto che un semplice testo per augurare ai tuoi cari un felice natale puoi usare Whatsapp.



Auguri tramite APP

Sviluppate sia per iPhone che Android ci sono diverse applicazioni che permettono di scegliere tra decine di modelli per augurare un Buon Natale, un Felice Anno Nuovo, buon compleanno, buone feste o per ringraziare qualcuno. Che tu stia cercando una cartolina classica, musicale o umoristica, troverai tutto quello che ti serve. Basta andare sul Play Store di Android o su App Store per iPhone e cercare "Auguri". Potrai scegliere tra diverse App per fare auguri originali!

Auguri tramite Immagini o Gif Animate.

Su WhatsApp puoi usare le gif presenti sulla App. Per farlo basta aprire una chat qualsiasi, toccare l’icona a forma di emoji e selezionare la scritta “gif” nella barra presente nella parte bassa dello schermo. Accedere alla funzione di ricerca e cercare "Natale" o "Babbo Natale" per esempio. Per le immagini basta cercare su google immagini o collegarsi a qualche sito di auguri, scaricare quella che più ti piace e poi allegarla tramite WhatsApp.



