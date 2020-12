Midnight in the Universe: George Clooney torna con un film di fantascienza dopo quattro anni di assenza

Per le celebrazioni di fine anno, George Clooney ci propone il suo nuovo film, Midnight in the Universe , descritto come una "favola apocalittica". Segna anche il grande ritorno al cinema dell'attore.

Non vedevamo George Clooney come headliner nelle sale da quattro anni. La sua ultima apparizione sul grande schermo è stata nel film di Jodie Foster Money Monster .



Tuttavia, l'attore della saga Ocean non è stato inattivo. In quattro anni si è dedicato alla regia e alla produzione con il lungometraggio Welcome to Suburbicon, uscito nel 2017 e laminiserie Catch 22.

Un'assenza dallo schermo che sembra lunga per un attore del suo calibro. Durante questi quattro anni senza apparire sullo schermo, George Clooney è diventato anche padre. “Sì, ammetto di essere stato un po' travolto dall'arrivo dei gemelli ” ha confidato lo scorso novembre.



George Clooney è finalmente tornato davanti alla telecamera per il suo nuovissimo progetto Midnight in the Universe.

Midnight in the Universe, un film post-apocalittico "pieno di speranza".

È uno degli eventi cinematografici di questa fine dell'anno. Midnight in the Universe è il nuovo traguardo di George Clooney. In questo film post-apocalittico che produce e in cui recita, George Clooney parla dello stato del nostro pianeta, devastato dall'uomo. L'attore interpreta un vecchio, uno scienziato, solo con una bambina in una base scientifica polare, che cerca di entrare in contatto con l'equipaggio di una navetta spaziale. Il suo obiettivo è avvertirli della situazione sulla Terra di cui non sanno nulla.



Tratto dall'omonimo libro scritto da Lily Brooks-Dalton, la cui storia è più pessimistica e drammatica, Midnight in the Universe di George Clooney è "molto più ottimista del previsto". “ È un film sul rimpianto ma c'è la redenzione e questa è una delle cose che ci dà speranza. È un film pieno di speranza ”, dice l'attore.



Midnight in the Universe uscirà mercoledì 23 dicembre su Netflix .



Vedi anche : midnightuniversegeorgeclooneytornafilmfantascienza