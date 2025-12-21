George Clooney, scomparsa la sorella Ada Zeidler: aveva 65 anni

È venuta a mancare Ada Zeidler, sorella di George Clooney, all’età di 65 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata confermata dalla rivista People, con un messaggio dell’attore che ricorda la figura di Ada.

Adelia “Ada” Zeidler, sorella maggiore di George Clooney, è morta all’età di 65 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Il decesso è avvenuto venerdì 19 dicembre e la notizia è stata confermata dalla rivista People, che ha raccolto anche una dichiarazione dell’attore.

In una nota affidata al magazine statunitense, Clooney ha ricordato la sorella come una figura centrale della sua vita, sottolineando la forza e l’ironia con cui aveva affrontato la malattia. Insieme alla moglie Amal, ha espresso il profondo dolore per la perdita.

Leggi anche Venezia 2025, dieci minuti di applausi per George Clooney alla prima di 'Jay Kelly'

Secondo quanto riportato nel necrologio, Ada Zeidler si è spenta serenamente presso il St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, nel Kentucky, circondata dall’affetto dei familiari. Viveva ad Augusta, sempre nello stesso Stato, dove era molto conosciuta e stimata.

Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, era figlia del giornalista e conduttore televisivo Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. Il suo nome era stato scelto in omaggio alla bisnonna. Tra lei e il celebre fratello c’era solo un anno di differenza.

Dotata di grande sensibilità artistica, Zeidler aveva insegnato educazione artistica nelle scuole elementari di Augusta. Durante il percorso di studi si era distinta per risultati eccellenti, ottenendo il riconoscimento di National Merit Scholar.

Amava profondamente i libri e partecipava attivamente a un circolo di lettura locale. Era inoltre membro dell’Augusta Art Guild e, in passato, aveva ricoperto il ruolo di gran maresciallo della tradizionale White Christmas Parade della città.

Dopo gli studi universitari svolti tra Louisville e il Kentucky settentrionale, aveva intrapreso anche un percorso professionale come contabile. Nel 1987 aveva sposato Norman Zeidler, capitano dell’esercito in pensione, morto nel 2004 a causa di un infarto.

Pur conducendo un’esistenza lontana dai riflettori, aveva preso parte ad alcuni eventi familiari pubblici, tra cui il matrimonio di George Clooney con Amal Alamuddin, celebrato a Venezia nel 2014.

Oltre ai genitori, lascia i figli Nick Zeidler e Allison Zeidler Herolaga, il genero Kenny, il fratello George con la moglie Amal e numerosi altri parenti. I funerali sono previsti per lunedì 22 dicembre. La famiglia ha indicato la Knoedler Memorial Library di Augusta come possibile destinataria di donazioni in sua memoria.