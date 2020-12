Bergamo, Eliana Mascheretti uccide a martellate il cugino Giuliano Mascheretti

E' successo a, alle porte di Bergamo. La vittima,73 anni, professore in pensione, dopo aver discusso per motivi familiari con la cugina con cui divideva la casa, sarebbe stato colpito più volte dalla donna che è stata arrestata per omicidio. E' stata lei stessa a chiamare il 118, riferendo di un malore.

Un impeto di rabbia al culmine di un'accesa faida in cui una donna di 61 anni ha ucciso suo cugino di 73 anni con un martello. L'omicidio è avvenuto a Pedrengo, alle porte di Bergamo. La donna è stata arrestata, si tratta della stessa donna che ha chiamato il 118, riferendo inizialmente un malore. Quando i militari sono arrivati, tuttavia, ha confessato. La donna arrestata si chiama Eliana Mascheretti, 61 anni, mentre il cugino ucciso si chiamava Giuliano Mascheretti e aveva 73 anni. Durante il primo racconto è emerso anche che quando ha visto suo cugino morire, ha cercato di aiutarlo, poi ha chiamato il 118. L'accusa contesta l'omicidio intenzionale. I due vivevano nella villa di Pedrengo, entrambi non erano sposati e la convivenza aveva causato problemi in diverse occasioni. La donna di professione è ingegnere, mentre il cugina un professore in pensione.

