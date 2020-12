Il Cavaliere Oscuro Film In Tv Stasera Italia 1

Il film "Il Cavaliere Oscuro" andrà in onda stasera 20 dicembre 2020 alle ore 21.10 su Italia Uno

Di solito, quando chiedi al pubblico i film preferiti degli anni 2000, "The Dark Knight" è tra i film più nominati. A quel tempo, i film di supereroi non erano tanti, almeno prima che la Marvel inondasse i cinema con le sue molteplici produzioni. Tre anni prima, Christopher Nolan aveva avviato quella che sarà la trilogia del "Cavaliere Oscuro" con il già ottimo Batman Begin.

Il Cavaliere Oscuro continua il viaggio iniziato da Batman Begins, invocando una delle figure emblematiche di Gotham: Joker. Perché se questa versione di Joker, interpretata da Heath Ledger, è rimasta impressa nella nostra memoria, non è solo per la qualità della sua interpretazione, ma anche per il suo posto centrale in The Dark Knight .

Trama



Un vento di terrore soffia per le strade grigie di Gotham. L'avvento di un vigilante solitario e notturno risveglia un male latente che era dormiente, aspettando solo il momento di tornare. Un ordine febbrile ora minaccia di lasciare il posto al caos da cui emerge il Cavaliere Oscuro.



“La figura del Joker consiste in un'incarnazione del male, invoca gli aspetti negativi dei personaggi, catalizza impulsi dannosi e, per il suo aspetto essenziale all'esistenza, è invincibile."

Il Joker è l'incarnazione del criminale assoluto, "quelli che sognano solo di vedere il mondo bruciare", come dice Alfred a Bruce Wayne. Ha, per impostazione predefinita, l'etichetta del "cattivo", l'antagonista che deve essere sconfitto per risolvere la situazione. Ma la situazione de "Il Cavaliere Oscuro" è più complessa di così, perché invoca in particolare un equilibrio tripartito, con il "cavaliere oscuro" Batman, il "cavaliere bianco" Harvey Dent e, al centro, il Joker, apostolo del caos che non smette di truccare le carte per cambiare il corso del gioco.



Batman e Harvey Dent sono due sostenitori della giustizia, il primo che la applica con la forza essendo parzialmente corrotto dal suo istinto di vendetta, il secondo la applica per legge, incarnando l'integrità in una città afflitta dal crimine. Al centro, la figura di Joker consiste in un'incarnazione del male, invoca gli aspetti negativi dei personaggi, catalizza impulsi dannosi e, per il suo aspetto essenziale all'esistenza, è invincibile.

Il Cavaliere Oscuro è interessato principalmente alla dualità negli individui, in un'eterna battaglia tra forze positive e negative, prendendo il sopravvento senza fine, inclinando la bilancia a volte da una parte, a volte dall'altra.

La missione di Bruce Wayne lo porta ai limiti della sua visione della giustizia e la rettitudine di Dent non gli risparmierà eventi tragici che risveglieranno il male che è stato sepolto dentro di lui. All'origine di questi sconvolgimenti c'è sempreJoker, un male insito nell'umanità, senza un vero volto, nascosto sotto un'apparente esilarante e distaccata follia.



