Lazio-Napoli. Dove Vederla, Pronostico, Probabili Formazioni e Statistiche

Lazio - Napoli 13a giornata di Serie A Dove Vederla, Pronostico, Formazioni e Statistiche della partita

La Lazio, che l'anno scorso ha fatto una magnifica stagione arrivando 4a in campionato, non ha fatto colpo quest'anno. L'inizio della stagione infatti è stato più complicato con un 9° posto attuale e uno score di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Il club non sembra forte come lo scorso anno, ciò è ulteriormente evidenziato dal deludente pareggio di questa settimana in casa del Benevento e dalla sconfitta per 1-2 in casa contro l'Hellas Verona lo scorso fine settimana.

Il Napoli sta facendo una buona stagione ma sembra che possa fare molto meglio. Attualmente 5° in Serie A e qualificato agli ottavi di finale di Europa League, il club può ancora avere qualche rimpianto per alcune partite. Ultimo esempio, la trasferta persa (1-0) contro Inter dove il Napoli avrebbe potuto fare molto meglio, visto che la prestazione della partita è stato soddisfacente (17 tiri contro i 5 per l'Inter).

Dove Vedere Lazio Napoli In Tv e Streaming



Lazio-Napoli si gioca domenica 20 dicembre 2020 con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Calcio HD (canale 251).



Statistiche Lazio - Napoli

La Lazio per le partite giocate in casa sarebbe 14esima in Serie A in questa stagione con 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte.

La Lazio ha segnato 7 gol e ne ha subiti 12 in 6 partite casalinghe di campionato quest'anno.

Il Napoli è 5° in trasferta di Serie A in questa stagione con 4 vittorie e 2 sconfitte (di cui una persa a tavolino contro la Juve).

Il Napoli ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5 (di cui 3-0 sul tappeto verde) in 6 trasferte di campionato quest'anno.

Lazio-Napoli Probabili Formazioni

LAZIO (3-5-2) - Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Hoedt, Armini, Franco, D. Anderson, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Caicedo, Muriqi.

NAPOLI (4-2-3-1) - Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Demme, Elmas, Lobotka, Llorente.

Pronostico Lazio Napoli

Il Napoli, nonostante la battuta d'arresto di questa settimana, sembra molto più in forma dell'avversario di giornata e può portare a casa un risultato positivo da questa trasferta. Vittoria o pareggio per il Napoli dunque.

