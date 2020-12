Cyberpunk 2077: Sony rimborsa tutti

Cyberpunk 2077: rimosso dal PlayStation Store e rimborsi per tutti

Forse stanca della situazione, o forse per non perdere la faccia, Sony Interactive Entertainment nella notte ha annunciato che Cyberpunk 2077 verrà rimosso e non sarà più disponibile sullo store. Tutti coloro che hanno acquistato Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store riceveranno un rimborso. Tutti verranno risarciti indipendentemente da quante ore lo abbiano già giocato, avviato ecc.

Sony Interactive Entertainment:

"SIE ci tiene ai propri clienti, cominceremo a rimborsare tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite il PlayStation Store. Il gioco verrà rimosso dal PlayStation Store fino a nuovo avviso. La completezza del rimborso potrebbe variare a seconda del tuo metodo di pagamento e istituto finanziario."

Non è stato detto se si dovrà fare una richiesta di rimborso o se la procedura partirà in automatico. Ricordamo che tutto è iniziato dopo i problemi di Cyberpunk 2077 per PS4 con CD Projekt RED che invitava i giocatori a non contattare Sony per i rimborsi.

