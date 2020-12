Cyberpunk 2077 Recensione PS4 Pro

Finalmente ci siamo. Dopo otto lunghi anni di travagliato sviluppo, Cyberpunk 2077 è uscito. Ora tutti i giocatori potranno scorrazzare per le strade di Night City mettendola a ferro e fuoco. E’ inutile negare che negli anni Cyberpunk 2077 ha messo a dura prova la pazienza dei giocatori nonché la reputazione della stessa CD Projekt RED. Ma alla fine l'attesa è stata premiata con un titolo che possiamo definire un Colossal destinato a diventare un riferimento quando si parla di gaming. Quindi? Scommessa vinta? Assolutissimamente Si!

La storia

Nel 2077 la popolazione è divisa in classi sociali e gli USA sono allo sbando. Le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese costituendo delle zone in cui fare vivere la gente. Al di fuori di queste zone, bande di criminali e governo si contendono il dominio dei territori. Il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia dove si muovono solo i Nomadi. Nello spazio orbitale, invece comandano gli Orbitali, un gruppo governato dall'Eurozona che minaccia chiunque provi a destabilizzare la sua sovranità. In tutto questo caos c'è V, un ladro e mercenario che vuole avere fama e potere a Night City. La sua ascesa però viene complicata da un increscioso episodio. Infatti, si ritrova coinvolto nel furto di un biochip il cui valore è inestimabile. Tutti a Night City stanno cercando questo biochip con all'interno l'immagine residua di Johnny Silverhand, rocker spietato che ha cercato di combattere l'ordine dalle Mega-Corporations.

Gameplay

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo single player in prima persona che si basa su una struttura Open World. CD Projekt lancia il giocatore in un mondo reale e vivo che va avanti a prescindere dalle azioni dello stesso. Attenzione però, perchè a seconda delle scelte si influenzerà il mondo di gioco. Il giocatore sarà libero di scegliere come affrontare le missioni. In partita si potrà fare quello che si vuole. Sarà possibile sparare all'impazzata o sfruttare le ombre e l'hacking per un approccio stealth. Ci sarà una personalizzazione del personaggio a dir poco mostruosa. Si potrà scegliere la specializzazione nell'uso di armi a canna corta e lunga, spade, esplosivi, hacking ecc. Tutto è permesso senza alcun tipo di confine o limite imposto.

Il feeling delle sparatorie è ottimo; infatti, a seconda dell'arma usata, la sensazione sarà molto differente. Stessa cosa non si può dire per i combattimenti all'arma bianca. Essi risultano abbastanza leggeri rilasciando un feedback quasi inesistente. Una nota negativa va fatta al bilanciamento del livello di difficoltà. Giocando al livello normale si percepisce un analogo grado di sfida nella maggior parte del gioco, salvo per alcune Boss Fight estremamente difficili e per alcune missioni secondarie molto ostiche da portare a termine. Il tutto si riduce in una nervosa frustrazione.

La personalizzazione del personaggio è ben fatta e molto profonda. Infatti, potremo creare un avatar maschile o femminile, scegliere il timbro di voce, i genitali, aspetto del viso, unghie, denti, piercing, trucco, tatuaggi, innesti, cicatrici, capelli, barbe, occhi ecc. Insomma avete ben capito che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Non da meno anche gli elementi ruolistici. Infatti, si potrà potenziare il personaggio con ben cinque attributi differenti quali salute, resistenza, armatura, danni e hacking.

Presenti anche i rami di talento che sono collegati con gli attributi. Ogni attributo ha un numero variabile di alberi di abilità, che arrivano ad un massimo di 12 gruppi di talenti. Giocando quindi è possibile salire di livello e guadagnare sia punti attributi che punti talento da applicare e usare per potenziare V. Il processo è molto complesso e potrà capitare di passare ore e ore per personalizzare a fondo il personaggio. Naturalmente, poi ci sono tutte le altre cose tipiche di un RPG, come la gestione dell'inventario, dell'equipaggiamento, della mappa strapiena di missioni, oggetti da raccogliere ecc.

Realizzazione Tecnica

Ad un primo sguardo Cyberpunk 2077 sembra davvero eccezionale con una componente artistica strabiliante. La città è realistica, i mercati affollati, il parco, la zona industriale, la periferia e anche l'appartamento di V, tutto è pieno di elementi estetici e architettonici di grande impatto. Ma non è oro tutto quello che luccica. Al contrario di una PS4 Standard, dove il gioco è veramente poco godibile, le cose migliorano un po’ su PlayStation 4 Pro; anche se comunque ha una serie di piccoli problemi.

In generale il titolo funziona bene, offrendo un frame-rate di 28-30fps e una la risoluzione di 2112×1188 pixel. Tuttavia, basta mettersi alla guida di un veicolo e in alcune circostanze il frame-rate può scendere fino ai 20fps. Qualche altro calo sporadico si ha anche in varie zone particolarmente trafficate della città. Anche se non esiste una modalità performance, il gioco offre un’esperienza senza molti intoppi e nel complesso tutto risulta godibile.

Conclusione

Cyberpunk 2077 è un capolavoro e rappresenta il culmine del processo creativo di CD Projekt RED. Un gioco di ruolo capace di alzare l'asticella di molto. Lo sviluppatore polacco ha creato uno dei mondi digitali più grandi e ricchi mai visti prima in un videogioco. Purtroppo, dobbiamo dire che l’esperienza di Cyberpunk 2077 varia notevolmente a seconda della piattaforma di gioco. E' un titolo concepito per la piattaforma PC che si adatta bene alle console Mid-Gen e alla perfezione sulle Nex-Gen. Stessa cosa non si può dire per le console di vecchia generazione che al momento non sono in grado di farlo girare come merita. La speranza è che CD Projekt RED, nelle prossime settimane e mesi, riesca con degli aggiornamenti a dargli una raddrizzata. Nonostante tutto, a Night City vivrete delle emozioni che vi lasceranno senza fiato. Di sicuro Cyberpunk 2077 è un titolo che senza dubbio deve trovare posto nella collezione di ogni giocatore.

Voto 9.5/10