Selvaggio dopo la finale di All Together Now il nuovo singolo Non Dirmi No

Dopo il grande successo ottenuto alla terza edizione di All Together Now su Canale 5, trasmissione condotta da Michelle Hunziker (con Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax), arrivando fino alla finalissima, Alessio Selvaggio, in arte Selvaggio, torna in radio e in tutti i digital store con il nuovo singolo "Non dirmi no"



Il brano porta le firme di Gianni Testa (producer), Alessio Selvaggio, Giacomo Runco e Matteo Caretto. Prodotta anche da Tony Colapinto (co-producer e regia video) per la Joseba Publishing e Shakespeare Theatre Academy, la canzone è stata arrangiata presso Scene Music Studio Roma.



Alessio ci spiega: "In 'Non dirmi no' sprigiono tutto quello che riguarda la mia personalità più profonda. La voglia di andare controcorrente rispetto a tutti quelli che corrono verso la stessa direzione, correndo il rischio di essere giudicato dalla controparte. Quando vedi il mondo da una prospettiva completamente diversa da quella che è la visione di massa c'è sempre il rischio di essere attaccato e giudicato e questa è una cosa che non mi spaventa se si tratta di pensare con la mia testa. Non sopporto gli abusi di potere, né i giudizi, né i freni. E tu non dirmi no! Nell'altra parte dell'amore cerco il sostengo, la forza. Il no, ripetuto più volte si usa solo per proteggere se stessi e io invito l’altra parte dell’amore che voglio a liberarsi insieme a me e non usare freni, perché 'se vorrai ci sarò io con te' a proteggerti, non dirmi no. Ed è ciò che voglio".



Biografia

Alessio Selvaggio, in arte SELVAGGIO, classe '94, artista palermitano. Si è formato artisticamente presso la 'Shakespeare Theatre Academy' diretta da Tony Colapinto. Nel 2018 ha partecipato a X-Factor 12 Italia. Nel suo percorso artistico ha partecipato agli incontri con il Maestro Beppe Vessicchio, Ignazio Boschetto (Il Volo), Sarah Jane Morris, Pietro Lo Piccolo, Lalo Cibelli, Tony Colapinto. Nel 2017 e nel 2019 è stato ospite alla Cerimonia di Gala della Shakespeare Theatre Academy con il Maestro Giancarlo Giannini. Il 15 maggio 2020 ha esordito con il suo primo brano inedito "Amore Diverso", prodotto da Gianni Testa e Tony Colapinto (Joseba Publishing e Shakespeare Theatre Academy), scritto in collaborazione con Giacomo Eva.