Covid-19, Luce in fondo al tunnel : nel mondo oltre 71 mln di contagi

"La luce in fondo al tunnel comincia ad intravedersi". Così il, in conferenza stampa per presentare la campagna vaccinale curata dall'architetto Boeri, che avrà come simbolo la primula. "Lacomincerà, come tutti sanno, da metà gennaio. Ci saranno 300 punti di somministrazione. Poi nella fase conclusiva arriveranno a 1.500. Sarà un modo per invitare tutti gli italiani a vaccinarsi". "Ci sarà un giorno simbolico in cui cominceranno le vaccinazioni in tutta l'Europa".

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i casi di contagio da coronavirus nel mondo sono saliti a quasi 71 milioni 700.000. Lo si apprende dagli ultimi dati riportati dal Corriere della Sera. Il numero totale delle persone decedute è pari a 1 milione 604.928. In termini assoluti gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dalla pandemia con più di 16 milioni di casi di contagio accertati e oltre 297.000 morti. Il Brasile è il secondo Paese più colpito, con più di 181.000 vittime e 6 milioni 880.000 contagi accertati.