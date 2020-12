Tiziano Ferro: Da ragazzo non mi voleva nessuno, ora do del tu ai miei miti

Sandra Milo, “farneticare”, il passato nascosto da giornalista, le dipendenze, la fama, la maturità artistica, Mara Venier e il bisogno di ascoltare. A Fanpage Tiziano Ferro ha raccontato genesi e diramazioni del suo “Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri” in cui reinterpreta le canzoni di alcuni dei suoi miti.

"È una cosa importante, secondo me, celebrare i propri maestri, pensa a chi è andato al conservatorio, pensa a tantissimi anni fa, quando la musica veniva scritta poi se non c'erano dei musicisti a tener vivi questi scrittori di musica, la musica moriva. Insomma, tutti quelli che sono andati al Conservatorio, tutti i grandi musicisti che sono diventati anche direttori d'orchestra, se non avessero avuto questi grandi autori che li hanno ispirati e sono diventati anche il centro del loro mestiere non sarebbero sopravvissuti. Poi è arrivato il disco e il disco ha istituito il collegamento canzone-cantante, e sembra quasi un reato toccare una determinata canzone non tua, ma la musica non è nata così" esordisce così Tiziano Ferro a Fanpage.it in merito al suo nuovo album di cover "Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri".

"Io ho ascoltato molte volte mie canzoni cantate da altri artisti, succede spesso nei programmi tv, nei talent, a volte va bene, a volte va male, ma non è che va bene o male perché uno è bravo e l'altro no, ma percepisci quando la canzone è stata utilizzata, strumentalizzata per una gara, buttata lì e quando, al contrario, qualcuno la canta perché ti ammira" spiega Ferro sul concetto di cover.

"Con Mango, per esempio, è successo: ho sentito Laura Valente, ho incrociato nei social Angelina, [...] ed è stato importante, è fondamentale sentire il supporto delle famiglie e quello degli autori, che hanno capito che quello che ho fatto è un gesto di passione personale" continua l'artista e ci racconta di un pentimento "Je so pazzo" di Pino Daniele. Registrai una versione jazz, piano e voce, ma pensai che il mio napoletano non fosse all'altezza, quindi non l'ho registrata, ma la postai su Instagram. Sara Daniele, la figlia di Pino, mi scrisse delle cose molto belle". Infine, dice "La canzone che doveva esserci e non è stata oggetto di alcun tipo di selezione e filtro è "Margherita" di Cocciante, perché quella è la canzone, è un tatuaggio, quella canzone che è entrata nella mia vita e ha trovato diverse posizioni importanti, quindi se fai un disco con le cover Margherita ci deve stare".

"Guarda, spinto dall'idea che il mio aspetto fisico non mi avrebbe mai permesso di fare l'artista puntavo molto sulla scrittura delle canzoni, quindi ho firmato un contratto editoriale d'autore molto prima di aver firmato un contratto da artista - racconta Tiziano sul suo rapporto con il successo -. Io, appena 18enne, firmo questo contratto editoriale per scrivere canzoni che i miei editori proponevano a diversi artisti che non li pigliavano, ma questo è un altro discorso".

Infine, sul nuovo album l'artista spiega: "A 40 anni hai anche la capacità di fregartene di quello che gli altri dicono e inizi a fare delle cose per te. Cioè, io dopo 20 anni di carriera, il prossimo anno, voglio alzare l'asticella, non posso fare solo quello che conosco, ho bisogno di stimoli oppure crollo nella tristezza e nella ripetitività e questo me lo devo. È un po' come un rapporto d'amore e d'amicizia, a un certo punto devi alzare l'asticella e devi diventare onesto".

Leggi su music.fanpage