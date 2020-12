LO SPARATUTTO JUST CAUSE: MOBILE ANNUNCIATO AI GAME AWARDS

Gioca con l'acclamata serie Just Cause a casa o dove vuoi

SQUARE ENIX ha annunciato Just Cause: Mobile, uno sparatutto d'azione free-to-play ambientato nell'esplosivo universo di Just Cause e realizzato appositamente per le piattaforme mobile come progetto congiunto di SQUARE ENIX tra Europa, America e Giappone. Just Cause: Mobile sarà disponibile per Android e iOS nel 2021.

Just Cause: Mobile amplia l'universo della serie e offre l'azione esplosiva tipica di Just Cause in un'esperienza per giocatore singolo e multigiocatore a portata di mano, in cui potrai arrampicarti, planare e sparare con una spettacolare visuale dall'alto.

Completa missioni multigiocatore e co-op online con gli amici per ottenere equipaggiamento e potenziamenti con cui prevalere sui nemici nelle partite in singolo. Crea e personalizza il tuo personaggio, poi scopri una nuova campagna per giocatore singolo in cui scalerai i ranghi, formerai alleanze con i tuoi personaggi preferiti della serie Just Cause e affronterai intense missioni contro l'organizzazione Darkwater.

Just Cause: Mobile uscirà con quattro modalità di gioco:

CAMPAGNA NARRATIVA

Vivi una nuova storia dal ritmo intenso ambientata nell'universo di Just Cause. Come membro del programma segreto Firebrand esplorerai ampi scenari aperti, in cui affronterai le forze di Darkwater e formerai alleanze con celebri personaggi dei precedenti Just Cause.

TRIPLE THREAT - MULTIGIOCATORE COMPETITIVO A 30 GIOCATORI

Competi online nel frenetico multigiocatore di Just Cause! Tre squadre da 10 giocatori ciascuna si affrontano per catturare basi e segnare punti, combattendo su un'ampia mappa con un esplosivo arsenale di armi e veicoli. I giocatori possono anche creare dei clan per ottenere fantastiche ricompense.

MISSIONI CO-OP

Completa missioni in una squadra di 4 giocatori contro ondate di nemici. Seleziona l'equipaggiamento perfetto e apriti la strada tra nemici tostissimi come carri pesanti e mech corazzati!

MODALITÀ SFIDA

Vuoi mettere alla prova le tue abilità? Nella modalità sfida dovrai ottenere il punteggio migliore in tre diverse sfide che vanno dal seminare distruzione all'ottenere il miglior tempo sul giro. Ottieni ricompense supplementari per il tuo agente completando le sfide Destruction, Wingsuit e Race.

Just Cause: Mobile sarà disponibile gratuitamente per Android e iOS nel 2021.

Visita il sito ufficiale di JUST CAUSE: https://justcausemobile.com/