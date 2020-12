HUMANKIND - nuovo trailer Lucy ai Game Awards

Guarda il trailer “Lucy” dei Game Awards, poi gioca 150 turni in HUMANKIND grazie a “Lucy OpenDev” dal 15 Dicembre

Dal 15 al 28 Dicembre, i giocatori che hanno effettuato il pre-order su Steam possono giocare dal Neolitico fino alla prima età moderna nel più grande scenario OpenDev reso disponibile

Se potessi riscrivere la storia dell’umanità, quale mondo plasmeresti? Questa è solo una delle tante domande che dovrai affrontare in HUMANKIND, il prossimo gioco di strategia storica a turni di Amplitude Studios e SEGA. Oggi siamo entusiasti di condividere un nuovissimo trailer e un'anteprima dello scenario di gioco OpenDev della prossima settimana.

Con 10 culture per epoca e oltre 1 milione di potenziali combinazioni di culture, le possibilità di Humankind sono infinite. Nel nostro ultimo trailer, diretto da Romain Chassaing e debuttato questa sera ai The Game Awards, ci siamo concentrati su un viaggio in particolare: quello di Lucy, come leader di una civiltà interamente di sua creazione.

OpenDev è una serie di scenari di gioco mirati che abbiamo reso disponibili per i giocatori in modo da raccogliere feedback dalla community per aiutarci a migliorare il gioco. Il nostro scenario più recente sarà disponibile dal 15 dicembre alle 16:00 CET al 28 dicembre alle 16:00 CET, ed è il nostro più grande scenario finora. Ecco brevemente ciò che è incluso in Lucy OpenDev:

40 culture: Gioca attraverso 4 ere di gioco complete o 150 turni, a seconda dell'evento che si verifica per primo. In ogni epoca, potrai scegliere tra 10 culture diverse, ognuna con le proprie caratteristiche di gioco uniche.

Gioca attraverso 4 ere di gioco complete o 150 turni, a seconda dell'evento che si verifica per primo. In ogni epoca, potrai scegliere tra 10 culture diverse, ognuna con le proprie caratteristiche di gioco uniche. Padroneggia battaglie terrestri e in mare : Per molti, l'era della prima età moderna (Era 4) era nota per l'esplorazione e la maestria marinara. Vai oltre le scaramucce e intraprendi una guerra più avanzata e complessa.

: Per molti, l'era della prima età moderna (Era 4) era nota per l'esplorazione e la maestria marinara. Vai oltre le scaramucce e intraprendi una guerra più avanzata e complessa. Mostra la tua diplomazia con 7 avversari AI: Prova il nostro sistema di diplomazia contestuale e forniscici un feedback per migliorarlo per il lancio. Guarda quanta fama puoi guadagnare e confronta i punteggi con i tuoi amici!

DATA D’USCITA 22 APRILE

Annunciamo inoltre che HUMANKIND sarà pubblicato su Steam, Stadia, Epic Games Store il 22 aprile 2021.

Pre-acquista subito la Digital Deluxe Edition con uno sconto del 17% visitando https://humankind.game!