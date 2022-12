Destiny 2: L'Eclissi - Trailer dei The Game Awards

Oggi ai The Game Awards 2022 Bungie ha presentato il trailer della sua prossima espansione, Destiny 2: L'Eclissi, in arrivo il 28 febbraio 2023. Il trailer del gameplay mostra la nuova sottoclasse della telascura, la nettuniana metropoli al neon di Neomuna e altro ancora.



Trailer dei TGA: https://youtu.be/ Y9uuA8WqO38



Destiny 2 è stato nominato ai The Game Awards 2022 come Miglior gioco continuativo e Miglior supporto della community. Grazie a tutti i guardiani che hanno votato per noi. Continueremo a impegnarci per rendere Destiny 2 la migliore esperienza di gioco continuativa disponibile e per offrire il miglior supporto possibile alla community.



La Stagione dei Serafini di Destiny 2, lanciata a inizio settimana, propone nuove attività stagionali, missioni settimanali che porteranno alla scoperta di una nuova arma esotica, aggiornamenti al Crogiolo e tanto altro. Questa settimana vede inoltre il ritorno dei Momenti di Trionfo, un evento che consente ai guardiani di ricordare i traguardi raggiunti nel corso dell'ultimo anno con La Regina dei Sussurri, nonché di prepararsi al lancio di Destiny 2: L'Eclissi.

