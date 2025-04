Il televoto del GF Vip è truccato : ecco come si alterano le votazioni

I voti sarebbero arrivati per quasi tutti i VIP nel gioco, anche dall'estero, una pratica espressamente vietata. Esistono persino chat di Telegram attraverso le quali gli spettatori contano quanti voti ciascuno può produrre per il proprio VIP preferito, utilizzando indirizzi email usa e getta. In questo modo viene controllato e condizionato l'intero sistema di televoto.

Dopo l'episodio delle votazioni, è arrivata dalla Spagna Adua Del Vesco, che aveva spinto il Codacons a fare un'esposizione all'AgCom e che ha visto i tifosi di "Rosmello" votare per Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dal Brasile (pratica vietata che considera validi solo i voti espressi nel territorio italiano), diventa sempre più evidente che la contaminazione del televoto colpisce tutti i vip in gara, o quasi.

Centinaia di account fake verrebbero creati grazie all'utilizzo di email usa e getta che servono per votare sistematicamente i tuoi preferiti, con numeri capaci di influenzare settimana dopo settimana l'esito del televoto. Esistono chat speciali di Telegram a cui è possibile accedere solo su invito e utilizzate per coordinare le sessioni di voto. Al loro interno, gli utenti contano quanti voti ciascuno ha inviato per salvare il proprio personaggio preferito. Questi sono numeri importanti. C'è chi ammette di aver inviato anche più di 1000 voti, sebbene il regolamento consenta a ciascun utente di esprimere un massimo di sette voti per ogni sessione di voto dal sito del Grande Fratello.

Ci sono persino tutorial che insegnano ai neofiti come creare e-mail usa e getta in modo che possano registrarsi sul sito ufficiale e votare senza limiti. Bypassare il sistema di televoto per poter votare senza limiti dal sito del Grande Fratello non è troppo complicato, ma per chi non ha esperienza nella creazione di email temporanee, è sufficiente guardare uno dei video tutorial disponibili nelle diverse chat di Telegram.

Ottenere una email temporanea è semplice: basta accedere a uno dei provider che ti permettono di creare email temporanee senza registrarti (Yopmail, Tempmail, Mytrashmail), inserisci l'email e la password che vuoi utilizzare e il sito genererà automaticamente un account temporaneo i cui dati (salvati dagli utenti in apposite griglie i cui schermi sono circolati sui social network) saranno utilizzati per registrarsi al sito del Grande Fratello per votare. Ogni e-mail temporanea si autodistrugge dopo un tempo variabile, solitamente breve.

Poi c'è il caso dei voti che arrivano dall'estero. Il regolamento è chiaro anche a questo proposito: valgono solo i voti espressi sul territorio italiano. Ma sono decine gli utenti che ammettono di aver votato dalla Spagna o dal Brasile utilizzando VPN, speciali reti virtuali che impediscono la geolocalizzazione della connessione. Si tratta di trucchi che gli utenti ammettono, anche attraverso i social, per cercare di influenzare il televoto a favore dei propri preferiti.

Il Grande Fratello non si è ancora pronunciato sul caso degli strumenti che gli utenti utilizzano per aggirare la regolamentazione e distorcere così le sessioni di televoto. Nonostante decine di segnalazioni su Twitter e all'AgCom, né il conduttore Alfonso Signorini né la produzione del reality hanno commentato la vicenda.

