Dayane Mello bestemmia al Grande Fratello Vip?

Non sarebbe la casa più spiata d'Italia se tutti gli occhi dei fan non fossero sugli inquilini che, a volte, sembrano dimenticare di essere costantemente ripresi dalle telecamere.

I riflettori sono puntati su Dayane Mello questa volta. Nelle ultime ore si è scatenato un vero e proprio clamore su Twitter, inerente ad un commento piuttosto sgradevole che la modella avrebbe fatto parlando con Cristiano Malgioglio. Secondo alcuni, infatti, sarebbe stato blasfemo, ma in realtà sarebbero stati video per ingannare i fan del reality. Ecco come stavano davvero le cose.

La modella brasiliana, secondo i numerosi commenti apparsi su Twitter in queste ore, avrebbe rilasciato un'esclamazione blasfema e nel commentare una foto che le ha mostrato Cristiano Malgioglio, in un momento di pausa dagli addobbi natalizi, avrebbe detto: "P Madonna. " Una leggerezza molto rischiosa visto che alcuni suoi ex compagni di squadra sono stati espulsi dal Grande Fratello proprio per essersi espressi in modo blasfemo e aver usato un linguaggio offensivo, insopportabile in un programma televisivo visto da gran parte del pubblico.

Nel social sono state create due fazioni, se alcune erano convinte di aver sentito la temibile frase, altre invece hanno fatto di tutto per dimostrare che la modella non aveva detto nulla di scomodo. Se, infatti, nel primo video la bestemmia sembra palese, in alcuni estratti pubblicati successivamente è chiaro che la modella ha invece detto: "Che forte Madonna" esprimendo la sua opinione sullo scatto che le ha mostrato la nuova voce del GF che si è subito insediato tra i reduci della quinta edizione.