Dayane Mello tutta nuda su Instagram ... Desnuda en cuerpo

Lo scatto diinfiamma i follower ed è completamente svelato., il suo nome fa già scalpore. Per non parlare delle sue ultime foto, che sono più goffe del suo flirt. Più sexy che mai, completamente, bellissima, come la mamma ce l'ha fatta. Scatti sensuali e provocatori alla luce del sole. Con solo un cappello addosso, mentre i suoi capelli castani le accarezzano la schiena. La tocca con la mano, il labbro inferiore e chiude gli occhi in estasi.

«Scopri il tuo corpo, ma soprattutto scopri la tua “anima”», queste le parole di Dayane Mello in uno dei suoi scatti, condivisi su Instagram, che alzano la temperatura. I suoi fan sono impazziti, è impossibile rimanere indifferenti di fronte a tanta bellezza e femminilità. Non è la prima volta che la modella brasiliana si mostra nuda, in passato ha già esibito questa versione un po' osé di se stessa. Audace per natura, Dayane ama spesso scherzare con la telecamera e provocare il pubblico, come quando ha sfidato i paparazzi a Milano dandole un bacio appassionato con l'amica in mezzo alla strada. Lei ogni mese è sulla bocca del gossip per una nuova conoscenza, e nei giorni scorsi è stata al centro delle polemiche per aver risposto a Giulia De Lellis in tema di "accettazione", indicandola come "cattivo esempio da seguire"..

