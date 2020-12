L'OPERAZIONE KATE BISHOP - AIM ALLO SCOPERTO DI MARVEL'S AVENGERS È ORA DISPONIBILE

Nuova eroina, nuova storia, nuovo villain e altro, ora disponibili gratuitamente.

SQUARE ENIX ha annunciato che il primo nuovo supereroe giocabile, star dell’inedita operazione “Kate Bishop – AIM allo scoperto” di Marvel’s Avengers è ora disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco. Oltre a Kate Bishop, nuova supereroina interpretata da Ashly Burch e al nuovo capitolo della storia in costante espansione dell’Iniziativa Avengers, l’operazione “Kate Bishop – AIM allo scoperto” di Marvel’s Avengers introduce un nuovo e potente nemico, il super adattoide, che metterà alla prova i giocatori con abilità e armamenti che imitano gli attacchi degli Avengers.

L’introduzione di AIM allo scoperto è iniziata con le nuove ed enigmatiche missioni tachioniche apparse sui tavoli strategici dei giocatori alcune settimane fa. In AIM allo scoperto, Kate Bishop, arciere provetta e abile ginnasta, tornerà dopo che le sue indagini sulla scomparsa di Nick Fury in seguito all’A-Day hanno portato alla sparizione anche del suo mentore: Clint Barton (alias Hawkeye). Man mano che dipanerà il mistero che si cela dietro l’improvvisa comparsa delle fratture tachioniche che deformano il tempo, Kate scoprirà un nuovo e tremendo piano dell’AIM, che la porterà a collaborare nuovamente con gli Avengers.

La storia AIM allo scoperto può essere affrontata in single-player o con un massimo di tre amici, per vivere l’esperienza da supereroe definitiva. Ha inizio poco dopo la conclusione della campagna di gioco “Riuniti” di Marvel’s Avengers, ed è solo la prima metà dell’arco narrativo di Hawkeye. Clint Barton, alias Hawkeye, entrerà in scena a inizio 2021 per la seconda metà della storia, gettando le basi per gli eventi futuri dell’Iniziativa Avengers.

Marvel’s Avengers è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia.

Al momento, le versioni di Marvel’s Avengers per PlayStation 4 e Xbox One sono giocabili su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità.

Coloro che possiedono la versione del gioco per PlayStation 4 o Xbox One potranno passare alla versione per console di nuova generazione senza costi aggiuntivi. Passando alla nuova generazione di console, si potranno trasferire facilmente il profilo giocatore e i progressi di gioco, per continuare da dove si era interrotta l’esperienza. Inoltre, sarà supportato il gioco tra generazioni differenti, per permettere ai giocatori su PS5 di giocare con gli amici su PS4 e agli utenti Xbox Series X|S di connettersi con gli amici su Xbox One.

Marvel’s Avengers offre ai giocatori un’esperienza completa che mescola la campagna “Riuniti”, una storia in single-player, con le missioni Zona di guerra dell’Iniziativa Avengers in corso, le quali porteranno gli Avengers in giro per il mondo e non solo. Ogni missione della campagna “Riuniti” è progettata per presentare le capacità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni dell’Iniziativa Avengers possono essere giocate da soli con la tua squadra personalizzata controllata dall’IA oppure in un gruppo di massimo quattro giocatori, usando qualsiasi eroe disponibile al giocatore.

La narrazione di Marvel’s Avengers si espanderà nel corso del tempo con l’aggiunta di nuove storie incentrate su nuovi eroi, cattivi, tipi di missioni, regioni, oggetti e altro ancora, disponibili per tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base, senza costi extra. Queste storie continueranno a evolvere la narrazione del mondo di Marvel’s Avengers per diversi anni e tutte le nuove missioni saranno accessibili all’intera gamma degli eroi giocabili.