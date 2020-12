Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.

Alla sesta giornata l'Inter giocherà tutta nel Gruppo B in casa contro lo Shakhtar Donetsk alle 21. Il ritmo del ritorno dei nerazzurri non dipende solo dalla vittoria della squadra di Antonio Conte a San Siro contro gli ucraini, ma avrà orecchio alla radio per stare al passo con il risultato tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach.

In campo anche l'Atalanta, che sarà invitata dall'Ajax e avrà a disposizione due dei tre risultati per strappare il pass alla fase a eliminazione diretta. L'Atalanta un punto in più degli olandesi e la qualificazione agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo è nelle mani dei giocatori di Gian Piero Gasperini. Dovranno vincere e attendere notizie dell'altra partita del gruppo F, per sapere se passeranno il turno come secondi o primi del girone. Oltre alle gare di vertice delle competizioni europee, c'è una rimonta in Serie C, che vedrà in campo Avellino e Bisceglie.

Dove vedere Inter-Shakhtar in TV e in streaming

Inter-Shakhtar sarà trasmesso in diretta tv da Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). La gara potrà essere seguita anche attraverso la diretta streaming garantita attraverso l'app Sky Go (per Pc, notebook, tablet e smartphone) e dal servizio on-demand di Now TV.

Ajax-Atalanta: dove vederla in TV e in streaming

L'Atalanta scenderà in campo all'Amsterdam Arena di Amsterdam alle ore 18.55 contro i ragazzi di Erik ten Hag e la sfida verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport Arena e Sky Sport (253 del satellite). Sarà possibile vedere la partita in streaming grazie a Sky Go e Now TV.