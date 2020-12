Prosegue il maltempo sulla penisola : a Roma preoccupa livello Tevere

Allerta rossa nel Lazio meridionale, nell'Abruzzo occidentale, e nella provincia autonoma di Bolzano. Criticità in Sardegna. Allerta rossa anche per il bacino del Piave Pedemontano e in altre aree venete. Resta il rischio valanghe sulle Dolomiti. Ancora fenomeni di pioggia e neve nel Nord, dove però il miglioramento delle condizioni ha permesso la riapertura dell'autostrada del Brennero.

E' critica la situazione per il maltempo nella Capitale, dove piove ormai da quattro giorni e si prevede che le precipitazioni proseguiranno. Convocato il Centro operativo comunale per monitorare la situazione. Disagi alla circolazione e strade chiuse per alberi caduti Il Tevere preoccupa e la Protezione civile ha chiuso le banchine per l'innalzamento del livello del fiume, che resta sotto osservazione. Numerosi gli alberi caduti nelle strade. A Ostia il vento ha staccato cabine balneari da terra e le ha scaraventate sulla strada.

Intanto il Centro maree del Comune di Venezia ha rivisto le previsioni di marea al rialzo annunciando un prossimo massimo di 145 cm a causa del rinforzo anomalo del vento di bora. "Il Mose non è attivo", twitta il sindaco Brugnasco. "Siamo sott'acqua in maniera drammatica - dice il Procuratore Basilica di San Marco-Il nartece è completamente allagato e se l'acqua sale andranno sotto anche le cappelle interne". Per azionare il Mose servono ore di anticipo-spiegano i tecnici-fino a stamane le previsioni non arrivavano a 130cm. L'operazione va preparata.