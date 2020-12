Venezia è sott'acqua, il Mose non è attivo

Se fino a questa mattina l'alta marea aveva raggiunto un massimo di 122 centimetri, con parte della città allagata, subito dopo pranzo il Comune ha rivisto al rialzo le previsioni annunciando un massimo di 145 cm alle 16:40. All'ora indicata, il picco della marea ha raggiunto i 137 centimetri a Punta della Salute.

"Il Mose non è attivo", twitta il sindaco Brugnasco. "Siamo drammaticamente sott'acqua. Il nartece è completamente allagato e se l'acqua sale passerà anche sotto le cappelle interne". Per far funzionare il Mose ci vogliono ore di anticipo - spiegano i tecnici - questa mattina le previsioni erano al massimo di 130cm.