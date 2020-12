Video: Disney svela il primo trailer della serie Marvel Loki

In occasione del suo tradizionale Investor Day, la multinazionale Disney ha presentato le prossime produzioni Marvel ed in particolare "Loki". In effetti, attraverso un allettante trailer di oltre 2 minuti e 30, la serie che presenta il fratellastro di Thor ha qualcosa che fa venire proprio voglia di vederlo!

Le prime reazioni degli utenti di Internet sembrano essere molto positive. Per una buona ragione, rischiamo di imparare molto di più sul personaggio di Loki, sulla sua personalità e sul suo ruolo nell'universo Marvel. I fan di quest'ultimo avranno riconosciuto la scena di apertura che abbiamo già visto nella saga di Avengers, dove vediamo Loki che riesce a scappare con il cubo cosmico. Dopo tante speculazioni e congetture da parte dei fan, ora è il momento di scoprire cosa gli è successo.



Loki Video Trailer



Una delle grandi novità di questa serie, che andrà in onda da maggio 2021 sul canale Disney +, è che Loki potrà muoversi tra più epoche. Un grande vantaggio ma anche un rischio aggiuntivo da gestire perché sarà scrupolosamente osservato dalla Time Variance Authority, l'autorità preposta al monitoraggio del Multiverso, ovvero tutte le dimensioni esistenti e le realtà parallele.

Un altro enorme punto positivo che dovrebbe continuare a deliziare i fan Marvel: la presenza ferma e sempre impeccabile di Tom Hiddleston nei panni di Loki, in particolare grazie al suo carisma naturale che gli permette di incarnare il personaggio con una naturalezza sconcertante. E per non rovinare il piacere, si ritroverà ad affrontare Owen Wilson, che a parte un enorme ribaltamento dovrebbe incarnare l'antagonista che cerca di fermare Loki.