Le invenzioni tecnologiche degli anni '80, quando pensavamo di essere nel futuro

Chi ha avuto la fortuna (o meno) di conoscere gli anni '80 sa quanto questo periodo sia stato così propizio al cambiamento tecnologico, sconvolgendo alcune nostre abitudini con oggetti innovativi considerati, all'epoca, futuristici.



Questo decennio e il suo proliferare di invenzioni tecnologiche ha dato vita a un vento di rinnovamento e ha spinto un'intera generazione nella modernità, come un viaggio verso il futuro. Molti dei dispositivi rivoluzionari degli anni '80 sono ormai diventati oggetti di uso quotidiano e i più giovani si chiedono oggi come diavolo facessero i loro genitori, prima della loro invenzione.



Ecco una piccola top 5 di queste innovazioni high-tech che hanno segnato gli anni '80.



1) Il personal computer



Se i primi personal computer di tipo consumer videro la luce alla fine degli anni '70, in particolare con l'arrivo dell'Apple II nel 1977, fu durante gli anni '80 che questi dispositivi futuristici si stabiliranno gradualmente nelle case americane e poi europee, prima dell'esplosione del mercato negli anni '90. L'IBM-PC (1981), antenato di quasi tutti i PC attuali, ma anche il primo Macintosh (1984), l'Amstrad CPC (1984) o il Commodore 64 (1982) - che rimane il PC fino ad oggi tra i più venduti al mondo - sono i modelli più emblematici di questa prima generazione di computer.



2) Il cellulare



Per quanto incredibile possa sembrare ai giovani, c'è stato un tempo, non molto tempo fa, in cui il cellulare esisteva solo nell'immaginazione di pochi visionari, un po' sognatori. Il primo telefono cellulare o cellulare commerciale fu lanciato nel 1983 negli Stati Uniti dalla società Motorola: il modello DynaTac 8000. Misurava 25 centimetri (+ 13,5 cm di antenna) e pesava circa 785 grammi, era venduto all'epoca per circa 3400 euro. Un prezzo proibitivo che lo ha reso inaccessibile a gran parte dei consumatori. La sua batteria, che richiedeva 10 ore di ricarica, offriva solo una brevissima autonomia della durata di 60 minuti.



3) Il Walkman



Un'altra notevole rivoluzione dell'epoca, l'arrivo del walkman! Prima di allora, la musica era solo a casa ascoltando la radio, il giradischi o il lettore di musicassette. Così, quando la Sony iniziò a commercializzare il suo leggendario Walkman nel 1979 (il primo di una lunga serie), il modo di ascoltare la musica fu rivoluzionato. Negli anni 80 si affermò tra i giovani, diventando nel tempo un oggetto essenziale che tutti gli adolescenti chiedevano ai propri genitori.



4) La videocamera



Fu nel 1983 che Sony - ancora una volta - sviluppò e commercializzò la primissima videocamera al mondo, che consentiva di filmare momenti quotidiani su videocassetta. Questo modello, tuttavia, non poteva leggere le videocassette. Nel 1985, invece, la società JVC creò una videocamera in formato VHS in grado di riprodurre cassette registrate. Fino alla fine degli anni '80, le due aziende giapponesi migliorarono i modelli fino all'arrivo delle prime fotocamere digitali a metà degli anni '90.



5) Console per videogiochi



L'industria dei videogiochi esisteva molto prima degli anni '80 con le sale giochi, ma fu solo dopo la famosa crisi dei videogiochi negli Stati Uniti nel 1983 che si sperimenterà un notevole boom, sotto la guida di aziende Giapponesi, inclusa Nintendo, che rivoluzionerà il genere con la sua omonima console, nel 1985. Nintendo e il suo gioco di punta Super Mario Bross segneranno davvero un punto di svolta nel mercato che da allora ha continuato a crescere fino a raggiungere nuove vette.



È interessante notare che col passare del tempo i cellulari sono riusciti a incorporare al loro interno quasi tutte queste innovazioni tecniche rendendole fruibili a tutti a costi accessibili.