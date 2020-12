Mondo Forex PLUS500

Impressione generale di PLUS500 - L'impressione generale che abbiamo di PLUS500 è l'impressione che abbiamo di molti trader di forex. Nella home page, le funzionalità del sito vengono immediatamente spiegate e si vede un pratico riepilogo della corrente di crittografia disponibile. Il sito sembra semplice e ordinato, quindi la navigazione non è un problema. Non è male che molti siti diano questa impressione, perché è importante che si veda come tutto funziona immediatamente. Ne riparleremo più tardi.

Il layout PLUS500 funziona bene e ha un aspetto tranquillo. In caso di problemi, è possibile visitare la piattaforma di supporto. Questa piattaforma si trova in cima alla pagina. Un buon servizio clienti è molto importante per noi in ogni corridoio. Ecco perché è bello vedere che la piattaforma di supporto risponde a molte domande che un principiante può trovare. Come acquistare i criptodollari" può essere una domanda molto stupida per un trader esperto, ma ci sono certamente persone che hanno queste domande. Quindi è bello vedere che l'PLUS500 attira un ampio gruppo di destinatari. Se avete una domanda a cui non è possibile rispondere all'interno della piattaforma di supporto, potete inviare un'e-mail a PLUS500. Avrete sempre una risposta entro 24 ore, anche nei fine settimana. Un piccolo inconveniente è che il sito è in spagnolo, ma la piattaforma di supporto è in inglese.

Offerta del broker PLUS500

PLUS500 è uno dei più giovani broker forex spagnoli. Così, quando abbiamo dato un'occhiata al sito web, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall'offerta del broker. Mentre molti broker forex spagnoli hanno una scelta limitata di cripto-valuta, la PLUS500 offre più di 140 diverse valute criptate. Alla PLUS500, potete semplicemente investire nelle valute più popolari come Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Oltre alle monete di cui probabilmente avete sentito parlare, potete anche acquistare diversi altcoin come Monero, Dash, Lisk, Nano, Augur e Siacoin. Quindi, se state cercando un broker con una vasta gamma di opzioni, allora PLUS500 è il posto giusto per voi.

Acquista Cryptocurrency su PLUS500

Per acquistare i criptodollari all'PLUS500, è necessario un conto come previsto. Passare attraverso questo processo è facile, ma se non funziona, troverete una spiegazione passo dopo passo nella piattaforma di supporto. Naturalmente, potete anche contattarci se non avete successo. Dopo aver compilato tutti i dettagli, avrete completato la prima verifica. È possibile iniziare ad acquistare i criptodollari subito dopo aver creato un conto.

Ci sono due modi per acquistare valuta criptata da PLUS500. Si può fare questo con gli euro o con altre crittografie. Puoi usare Bitcoin, Ethereum e Tether come pagamento. La prima cosa che dovete fare è depositare Euro o criptovaluta sul vostro conto. Quando questo credito è sul vostro conto, potete usarlo per acquistare una delle altre 140 monete. Depositare euro sul vostro conto è sicuro e affidabile attraverso iDEAL.

Per acquistare una moneta, clicca sulla moneta nella panoramica e indica quanto del tuo credito vuoi riscattare. Le monete che acquistate saranno aggiunte direttamente sul vostro conto. Così non devi aspettare una conferma.

Vendere la crittocrazia

La vendita di valuta criptata dal tuo account avviene attraverso la pagina delle vendite ed è facile come acquistare valuta criptata. Proprio come per l'acquisto di monete, si può scegliere di convertire il proprio cripto-dollaro in euro o in un altro cripto-dollaro.

Potete quindi prelevare questi euro dal vostro conto e farli depositare sul vostro normale conto bancario. Secondo la PLUS 500, questo può richiedere circa due giorni lavorativi. Non dimenticate di mettere prima le vostre coordinate bancarie sul vostro conto. Se hai Bitcoin, Ethereum e Tether sul tuo conto, puoi anche trasferirli in un altro portafoglio.

Controlli e limiti

Come abbiamo detto, quando un account viene creato, viene fatto come primo controllo. Non è necessario inviare alcuna documentazione per questo. Tuttavia, con una verifica di base, è limitata a 1.000 euro. Questo è l'importo che potete depositare sul vostro conto bancario su base settimanale. È possibile aumentare questo limite a 25.000 euro inviando una copia della carta d'identità e una fotocopia a PLUS 500. Il limite massimo con cui la PLUS 500 lavora è di 100.000 dollari a settimana. A tal fine è necessario fornire una prova dell'indirizzo.

Non vi sentite a vostro agio a dare così tante informazioni personali quando acquistate la crittocrazia? Ecco una lista di broker forex dove è possibile acquistare Bitcoin senza autenticazione.

PLUS 500 Review: Costi e prezzi del commercio

L'PLUS 500 è molto trasparente riguardo ai costi che addebita. Questo è un bene, perché con alcuni broker di forex può essere un grande rompicapo da risolvere. La PLUS 500 non addebita alcuna spesa aggiuntiva per il deposito di denaro sul vostro conto e per il prelievo di denaro dal vostro conto. Quindi puoi usare iDEAL gratuitamente se depositi euro sul tuo conto. Alcuni broker di forex richiedono un compenso per questo. Se volete trasferire la valuta criptata dal vostro conto ad un altro portafoglio, ci sono i soliti costi.

L'acquisto e la vendita di valuta criptata all'interno di PLUS 500 comporterà naturalmente delle spese. Si tratta dello 0,25% di un acquisto totale e dello 0,25% di una vendita totale. Molto chiaro. Se tutti i broker forex fossero così chiari. Ciò rende le commissioni pari ai costi di trading addebitati da Bitvavo.

Se registrate ora un conto presso la PLUS 500 utilizzando questo link, riceverete uno sconto supplementare del 25% sulle tariffe per 2 mesi. Ciò significa che si paga solo una commissione dello 0,19% per ogni transazione.

L'PLUS500 è affidabile e sicuro?

PLUS500 è ancora un giovane giocatore tra tutti i grandi broker forex. Tuttavia, grazie all'enorme offerta ha già dimostrato la sua volontà di diventare un grande giocatore. Gli attuali utenti sono molto soddisfatti della piattaforma e noi siamo molto soddisfatti del design semplice ma intuitivo della piattaforma. Diventa rapidamente chiaro come acquistare, vendere e depositare la cripto-valuta sul vostro conto. Vediamo la grande offerta e i bassi costi di trading come due grandi vantaggi di questo broker. Quando si crea un nuovo conto, è possibile fare trading per i primi 2 mesi senza costi di trading, non c'è un importo massimo associato a questo. PLUS500 è un broker affidabile con sede in Belize.