Passione Moto : sentirsi liberi e comunicare con gli altri

Al giorno d'oggi siamo sempre più connessi con gli altri ed è difficile unire la passione per le due ruote e restare connessi con il mondo, soprattutto quando si viaggia insieme agli amici senza poter interloquire e scambiarsi informazioni. Fortunatamente oggi è possibile connettersi con il proprio cellulare e parlare con i propri compagni di viaggio grazie agli interfoni per moto.

Un interfono per moto consente di rimanere in contatto con un gruppo di motociclisti garantendo una comunicazione ottimale.

Questo strumento è utile se ti piace fare viaggi di gruppo in moto o in compagnia di un altro passeggero. Durante una passeggiata in moto capita di non poter comunicare facilmente, soprattutto quando non si è d'accordo su quale strada prendere e quindi si è costretti a fare gesti per richiamare l'attenzione e finalmente, quando si è vicini, è necessario alzare le visiere dei caschi per capirsi.

Se stai cercando un modo per comunicare con gli altri motociclisti e passeggero senza tante difficoltà, devi sapere che l'interfono è diventato uno strumento ormai quasi indispensabile, in quanto è l'unica apparecchiatura per comunicare senza distrazioni mentre si viaggia su due ruote. Poichè la tecnologia delle comunicazioni diventa sempre più intelligente e sempre più prodotti entrano sul mercato, la scelta dell'interfono perfetto diventa sempre più difficile.

Ogni motociclista ha le proprie esigenze, per questo bisogna scegliere il più adatto alle proprie esigenze, quello con le caratteristiche necessarie a sentire ed essere ascoltato durante la guida. La velocità e il vento, come ben saprai, mentre si viaggia, possono risultare molto fastidiosi per la comunicazione.

Poichè gli interfoni sono sempre più evoluti, è molto facile perdersi nel lungo elenco di funzionalità che le case produttrici propongono. Il più delle volte ti lasceranno più confuso che mai. Per questo ti suggerisco di valutare prima di acquistarlo il modo in cui lo utilizzerai. Sarebbe un peccato acquistare per esempio solo un kit vivavoce se, poche settimane dopo, volessi passare a un modello che ti permetta di comunicare con il passeggero o con altre moto.

La funzione base di un interfono è quella di potersi connettere tramite bluetooth con lo smartphone, in modo da poter ricevere chiamate sul dispositivo mentre si è alla guida. Ovviamente si possono anche effettuare chiamate, ma è necessario avere una buona padronanza dei comandi vocali del dispositivo affinché capisca.

Gli interfoni per moto più evoluti offrono invece, oltre alle funzioni base dei comuni kit Bluetooth, i mezzi per comunicare direttamente con il proprio passeggero e/o motociclisti a cui l'interfono è abbinato. L'interfono funzionerà in modo molto simile a un walkie-talkie, accendendosi quando uno dei due inizierà a parlare. La distanza della portata varierà a seconda del modello e questa caratteristica dovrà necessariamente essere presa in considerazione al momento della scelta.

Cercando in rete informazioni su questi dispositivi, come puoi leggere in questa recensione dei migliori interfono per la moto, ho raccolto alcune informazioni utili per scegliere l'interfono in base ai modelli disponibili sul mercato. A seconda dei sistemi di comunicazione, infatti, potrai trovare molte funzionalità. Ho elencato le principali di seguito:

Telefono/GPS/Musica : queste funzioni sono di base su ogni kit Bluetooth. Una volta connesso al tuo smartphone/GPS, potrai effettuare chiamate, ascoltare musica e avere indicazioni di navigazione dal tuo navigatore GPS direttamente nel tuo casco da moto.

Interfono pilota/passeggero : con un raggio corto, l'accessorio può connettersi solo a quello del passeggero per comunicare. I due strumenti devono essere accoppiati a monte.

Interfono moto-moto : per questa opzione, il sistema di comunicazione deve avere una portata molto maggiore. Esistono in commercio modelli da 700 m che ti permetteranno di accoppiarti con 4, 8 o 15 moto. Nota, alcuni modelli potrebbero offrire la possibilità di connettersi con più interlocutori tramite un'applicazione che funziona tramite la tua connessione mobile, quindi è essenziale avere un telefono connesso a Internet per beneficiare di questa funzionalità più avanzata.

Radio FM : alcuni modelli dispongono di un sintonizzatore FM integrato che offre la possibilità di ascoltare la radio senza utilizzare il telefono. Puoi salvare diverse stazioni e questo dispositivo farà risparmiare la batteria dello smartphone. Modalità conferenza: ti permetterà di comunicare con più di 2 interlocutori contemporaneamente e condividere così una conversazione tra più motociclisti.

Modelli

Gli interfoni sono single o duo. Anche in questo caso tutto dipenderà dalle tue esigenze. Se guidi da solo, ma hai bisogno di comunicare con altri motociclisti, scegli un modello da solista. Se viaggi regolarmente in coppia, preferisci un modello duo. Sarà più economico.

Autonomia

L'autonomia di un interfono in standby è di una settimana o più. Ma è anche essenziale guardare alla durata dell'autonomia in fase di comunicazione. Sarebbe un peccato dover ricaricare il tuo accessorio nel bel mezzo di un viaggio. Molto spesso le case produttrici danno una durata indicativa, questa può variare in base all'uso che farai del tuo apparecchio. Non esitare quindi a consultare le recensioni dei clienti che hanno già acquistato il prodotto per avere un'idea più precisa.

Comandi

I pulsanti di controllo sono progettati per essere utilizzati con i guanti, alcuni sono più ergonomici di altri e spesso è una questione di sensibilità. Il comando vocale, sebbene estremamente pratico, non si trova su tutti i modelli. Si troverà su prodotti di fascia alta, quindi controlla le caratteristiche tecniche del prodotto prima dell'acquisto.

Qualità audio

Ascoltare bene è essenziale quando si desidera comunicare mentre si guida ad alta velocità. Tuttavia, è difficile farsi un'idea della qualità del suono di un kit Bluetooth senza aver provato il prodotto. I produttori cercano sempre di migliorare questo aspetto e oggi troviamo prodotti di ottima qualità. Per fare la tua scelta su questo punto, non esitare come detto prima, a consultare le recensioni dei clienti. Inoltre, tieni presente che gli interfoni più recenti e di fascia alta avranno un suono migliore di un prodotto entry-level.

Queste elencate sono le caratteristiche principali che puoi trovare sugli interfoni, spero che le informazioni riportate in questo articolo ti siano state utili per capire quale interfono acquistare.