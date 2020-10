La libertà di comunicare mentre guidi la moto: interfono bluetooh per il casco

Il rumore della moto che corre in libertà sulla strada ha il suo fascino, quando poi stai guidando e giochi con il cambio e l'acceleratore, è dolce suono per le tue orecchie. Ma se in sella con te hai un ospite, oppure parti per una gita insieme agli amici, diventa importante anche la possibilità di comunicare, di parlarsi, di capirsi.

Uno scambio di vedute con il tuo passeggero, il racconto di un'emozione, un paesaggio appena visto, ma anche solo "come stai, sei comodo? Hai sete? Vuoi fermarti per una sosta? Diventano domande importanti che solitamente il rumore forte del motore nascondono. Difficile sentire, potrebbero addirittura nascere malintesi pericolosi.

E lo stesso succede se i tuoi amici procedono in fila davanti o dietro a te: come capire quando cinque o sei moto vogliono fermarsi per una sosta o una mangiata in trattoria? Certo esistono i segnali convenzionali o i cellulari. Ma perché fermarsi quando si può parlare tranquillamente con chiunque con una sola cuffia all'orecchio?

Interfono bluetooh per il casco, nasce proprio per questo: per comunicare senza problemi e senza interferenze, con tutti. Non solo, con l'interfono bluetooh per il casco, puoi anche ascoltare musica, o le previsioni del tempo, le notizie dell'ultima ora. E può farti anche da navigatore: più comodo ed efficace di così!

Tra i tanti interfono bluetooh per il casco in commercio che abbiamo cercato per voi, ci siamo imbattuti nel LX-B4FM, prodotto che garantisce comunicazioni facili a mano libera. Con l’accesso ai comandi vocali di Siri (iPhone) e a S Voice (Samsung), potete fare o ricevere chiamate a mano libera, ascoltare la musica con il migliore stereo Hi-Fi, ascoltare radio FM a ascoltare alla guida vocale GPS – tutto questo tramite protocolli wireless Bluetooth v3.0. Potrete connettervi a qualsiasi riproduttore musicale Bluetooth configurato, così come ai cellulari.

Uno dei prodotti più interessanti soprattutto per il rapporto qualità prezzo. Lexin ti permette, a fronte di una spesa ridotta, di rimanere connesso in ogni momento con i tuoi compagni di viaggio. Ma molti altri modelli potrebbero fare al caso vostro, basta cercarli, come abbiamo fatto noi...