Papa Francesco : abbandonare mondanità e ricchezze

La conversione richiede una rinuncia al peccato e quindi al peso eccessivo che si dà alla ricchezza. Così Papa Francesco all'Angelus sottolineando che "per escludere il peccato bisogna rifiutare anche tutto ciò che è legato ad esso: la mentalità mondana, la stima eccessiva delle comodità, del piacere, del benessere, delle ricchezze". Il Papa esorta a non restare "nelle 'sabbie mobili' di un'esistenza mediocre". Poi afferma: l'albero di Natale e il Presepe sono "segni di speranza in questo tempo difficile".