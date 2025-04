Il nuovo singolo di Deni Beat ( concorrente Amici 9 ) Il Natale per me

Ritorna il cantautore Deni Beat dopo qualche mese dall'uscita dell'ultimo singolo "A volte Cuba". Questa volta ci racconta il suo amore con il brano romantico "Il Natale per me".

“Viviamo un periodo particolare della nostra vita, nulla è o sarà più come prima, in senso buono intendo. Abbiamo dimenticato cose che non ci servivano e ricordato quelle che ad oggi ci aiutano ad andare avanti con il sorriso: i vecchi valori, la casa, la famiglia, l'amore, scontati si, ma onnipresenti. Il Natale li racchiude tutti dolcemente in una palla di neve che rimane intatta e non si può scalfire; dentro c'è tutto quello che serve, non importa cosa succede al di fuori...almeno adesso, almeno a Natale".

Così Deni Beat spiega ilsignificato del suo ultimo brano, prodotto in collaborazione con Livio Boccioni al The Convent Recording Studio di Sant’Angelo di Vado (PU) e disponibile su tutti i digital stores.

Il videoclip del brano è semplice,intimo e piacevole. Diretto e girato dallo stesso Deni Beat.

Il cantautore paragona il Natale ad un gioco da tavola con tanto di dadi, pedine e caselle. Chi troverà al traguardo?

