Lo Youtuber Stanislav Reshetnikov uccide la fidanzata incinta e posta tutto

I momenti drammatici che narrano la scoperta sono circolati in rete. "Questo tipo di contenuto non è accettabile su YouTube. Sebbene la trasmissione in diretta originale non sia stata effettuata su YouTube, abbiamo rimosso rapidamente e chiuso l'account associato ", ha detto un portavoce della piattaforma in cui lavorava l'influencer. Il video è ancora disponibile online.

Valentina è stata trovata morta dall'influencer. E' morta a causa del freddo. La storia si svolge nel villaggio di Ivanovka, vicino a Mosca, dove le temperature scendono già facilmente di molti gradi sotto lo zero. Ciò che è ancora più scioccante è la trasmissione video che immortala ogni momento di quella tragedia.