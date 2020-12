New York: Ritrovata una capsula del tempo vecchia di 103 anni. All'interno la lettera di un italiano

Le squadre che lavoravano al restauro di un edificio storico nello stato di New York hanno scoperto una capsula del tempo vecchia di un secolo, 103 anni,contenente quattro monete rare e due lettere di uomini che avevano lavorato a un precedente progetto di restauro.



La Roslyn Landmark Society ha fatto sapere che gli operai addetti al restaurano del Roslyn Grist Mill, costruito nel 1700, hanno scoperto la capsula del tempo sepolta nel pavimento di cemento e che sarebbe stata sepolta lì durante un progetto di restauro del 1917.



La capsula del tempo, una bottiglia di latte in vetro da mezzo litro conteneva quattro monete rare: una risalente alla Guerra Civile del 1863, un centesimo di Haiti del 1863, un penny Indian Head del 1881 e un penny Indian Head del 1905.



La bottiglia conteneva anche due lettere, una scritta in inglese e una in italiano.



La lettera in inglese è stata scritta da Stephen Speedling, proprietario di una vicina falegnameria, mentre quella in italiano è stata scritta da Romolo Capparrelli, che è stato identificato come la persona che ha progettato il tetto in cemento della struttura.



"Trovare un tale pezzo di storia è davvero prezioso", ha dichiarato alla WCBS-TV Jennifer Lister, membro della Roslyn Landmark Society .



Lister ha detto anche che la società sta valutando la possibilità di posizionare i ritrovamenti all'interno del vecchio mulino, che diventerà un museo, prima che il restauro sia completato.