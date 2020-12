Come scegliere il caffè in grani: guida all'acquisto

Tra tutte le bevande presenti al mondo, il caffè è sicuramente quella più amata, apprezzata e soprattutto consumata. Oltre ad essere un’espressione della tradizione italiana, è anche una vera e propria abitudine che, in molti casi, si rivela un vizio a tutti gli effetti, qualcosa alla quale non si riesce proprio a rinunciare.

Fino a qualche anno fa, il caffè era consumato prevalentemente in casa, dopo essere stato accuratamente preparato con la classica moka. Nel corso degli anni, invece, è diventato abituale consumarlo al bar o in caffetterie, appositamente realizzate proprio in onore della bevanda e dei suoi estimatori, all’interno dei quali è possibile assaporare varietà diverse non solo derivanti da specie differenti, ma anche arricchite da aromi e spezie molto particolari.

Se, infatti, da una parte rimane vivo il desiderio dei bevitori di caffè accaniti di attenersi al classico espresso ottenuto dalla caffettiera tradizionale, dall’altra è in crescita il numero degli appassionati di caffè sfiziosi, arricchiti con cacao, zucchero a velo, crema alla nocciola o panna montata per regalarsi un momento di puro godimento.

La concorrenza del caffè in capsule e in cialde

Negli ultimi anni, tra l’altro, hanno preso piede anche le macchinette da caffè che permettono di prepararlo attraverso le cialde o le capsule. Nel primo caso, si tratta di un tessuto rotondo che contiene la giusta quantità di una tazzina; nel secondo, invece, di una scatolina di plastica che dovrebbe assicurare il corretto mantenimento del gusto originario.

Inizialmente, la presenza delle macchinette per caffè era prerogativa dei bar ma ormai è possibile trovarle e acquistarle facilmente sul mercato e difficilmente ogni famiglia non ne possiede almeno una in casa. Tra l’altro, è diventata un’abitudine acquistare online il caffè, quindi reperire cialde e capsule è davvero molto semplice! La scelta della macchinetta, inoltre, consente di soddisfare gusti differenti con un unico strumento: basta acquistare cialde o capsule dalle diverse miscele per accontentare facilità chiunque, da chi desidera un caffè intenso a chi lo preferisce decaffeinato o chi, invece, predilige aromi speziati e orientali.

La scelta della miscela di caffè in due step

Che si tratti di caffè macinato, in capsule o in cialde la domanda è sempre la stessa: come si fa a trovare la miscela di caffè in linea con i propri gusti?

Il primo passo consiste nello scegliere prodotti di qualità, selezionando quelli di brand affidabili e torrefazioni che dedicano particolare attenzione agli ingredienti, alla giusta cottura, alla tostatura, alla conservazione. Avere tra le mani un caffè di derivazione controllata è assolutamente fondamentale per assaporare, alla fine, una bevanda gustosa e nutriente.A tal proposito, dare un’occhiata al processo di produzione e ai chicchi utilizzati potrebbe risultare ideale per giudicare rapidamente la miscela di proprio interesse e fare la scelta più salutare. In secondo luogo, un consiglio utile se, dopo avere sbirchiato fra le varie miscele in commercio, siete ancora confusi su cosa prediligere, è quello di buttarvi! Controllate le informazioni riportate sulla confezione per scegliere quelle che potrebbero soddisfare maggiormente il gusto personale. Nell’indecisione più totale, è sempre possibile acquistare più varianti, provarle e, solo alla fine, scartare quello che non sono state di proprio gradimento.

Inoltre, è sempre molto importante ricordare che non bisogna abusare del consumo di caffè. Si tratta sicuramente di una bevanda buona, calda, avvolgente che, con una singola tazza, riesce a dare la carica giusta per affrontare la giornata (a patto di avere fatto colazione; meglio evitare di assumerla a stomaco vuoto). Di contro, però, potrebbe causare problemi gastroenterologici come reflusso e gastrite, disturbi cardiovascolari o legati a insonnia, tachicardia e ipertensione. Per fortuna, il mercato offre una vasta gamma di miscele decaffeinate che, pur contenendo una bassissima quantità di caffeina, garantiscono lo stesso identico sapore di un buon caffè espresso se di qualità.

In linea di massima, un paio di tazzine di caffè al giorno (prevalentemente amaro), consumate magari a fine pasto non solo non fanno male ma, al contrario, stimolano la digestione, ricaricano le batterie e regalano momenti di puro piacere!