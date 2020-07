Caffè a stomaco vuoto? MAI! A dirlo è la scienza! Perché? (Di martedì 21 luglio 2020) Siete avvezze a bere il caffè a stomaco vuoto? Fa malissimo! Ricorrere alla tazzina fumante come scusa per una pausa lavoro è un’abitudine consolidata per un break ritemprante, per due chiacchiere con i colleghi o per un momento di pace assoluta. Con le amiche, rappresenta il pretesto principe per una rimpatriata tutta femminile… Insomma, il caffè è una quotidianità tanto diffusa nel Bel Paese, quanto amata da Nord a Sud. Ma è al risveglio, di prima mattina, che emerge davvero tutta la sua potenzialità: ci rende pronte ad affrontare le sfide della giornata. Eppure l’energia ci viene profusa solo a patto di assumere la bevanda nel modo giusto. E come? Sorseggiandolo sempre con del cibo. Non fatelo senza aver prima mangiato qualcosa, è la scienza a dissuaderci da questa ... Leggi su pianetadonne.blog

