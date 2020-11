APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all’esport e alla cultura geek in diretta su Twitch. Se si parla di fissare dei limiti, superarli e agguantare la vittoria uno dei primi nomi che vengono in mente è Aprilia, con un palmares di 54 titoli mondiali, ora impegnata in MotoGP, il più alto livello del motociclismo, brand produttore delle moto sportive da strada tra le più veloci e performanti al mondo. Con simili premesse, appare quasi naturale l’accordo di partnership raggiunto tra due realtà così ambiziose come la kermesse milanese, che quest’anno prenderà il nome di MGW-X, e il costruttore italiano, che supporterà l’evento attraverso varie attività.

Aprilia, già impegnata nel mondo degli esports, considera l’area del gaming sempre più strategica per i propri piani di comunicazione, condividendo valori come passione, competizione e divertimento.

Il fitto programma della collaborazione spazierà da corse mozzafiato a MotoGP 20 con l’Aprilia Racing Esports Team, in diretta sul canale Twitch Games di MGW-X Sabato 28 dalle 12:40, con la straordinaria partecipazione di Max Biaggi. Il sei volta Campione del Mondo commenterà insieme a Bryan, presentatore di MGW-X, le gesta dei suoi rider – rigorosamente pad alla mano, s’intende – fino ad arrivare al coinvolgimento delle ragazze di Imacrew, che si sfideranno tra i cordoli delle incredibili piste di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch in una sfida tutta al femminile. Insieme a loro, ci sarà anche Tommaso Marcon, giovanissimo pilota e tester di Aprilia, con alle spalle esperienze in Moto2 e MotoE, pronto a dispensare consigli di guida e a raccontare aneddoti davvero interessanti sul mondo delle corse ai massimi livelli.

E non finisce qui, MGW-X avrà anche la sua moto ufficiale, l’Aprilia RS660, tra i protagonisti dell’Opening Night di giovedì 26 novembre, la serata di gala virtuale che sancisce l’inizio del digital event a cui ha partecipato anche Max Biaggi, che ha annunciato il proprio sostegno alla manifestazione insieme a EleGhost_555 e Joel_Clay, proplayer dell’Aprilia Racing Esports Team. Sarà davvero interessante ascoltare gli aneddoti di uno dei più grandi campioni del motociclismo, scoprire cosa si prova a essere il migliore del mondo e quali parallelismi ci sono tra la vita di un pilota in carne ed ossa e un proplayer. Sicuramente, tra correre nella realtà e farlo con un controller una cosa non cambia: la costante ricerca della vittoria, in pieno stile Aprilia.