GFVIP : ZORZI È IL PIÙ DETERMINATO A RIMANERE, ELISABETTA GREGORACI NON LASCERÀ!

«Elisabetta Gregoraci, certo, è combattuta, ma io credo che resterà», Alfonso Signorini rivela a "Casa Chi”, la trasmissione via web visibile sui canali social del settimanale Chi, e da questa settimana anche su Mediaset Play, alcuni pronostici all'indomani dell'annuncio del prolungamento del GF Vip: «Lei è in bilico soprattutto perché è mamma e vede questa data, l'8 febbraio, lontanissima. E poi c'è di mezzo il Natale», tiene a precisare il direttore che subito, però, sottolinea: «È pure vero - e questo riguarda tutti i vipponi - che fuori non è che c'è questa grande festa». Parlando appunto degli altri, il conduttore del reality e direttore di Chi si sofferma su... «Chi mi sembra molto determinato a restare è Tommaso Zorzi. Bene, la Casa ne ha bisogno, perché è veloce, intelligente e crea le dinamiche. Chi, invece, vedo in crisi è Oppini, a me pare che soffra un po' la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare».

Infine, annuncia: «Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c'è chi arriva dallo sport, chi dall'intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island».