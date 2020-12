Xiaomi presenta POCO M3 il nuovo campione dell?entertainment

Pi? di quanto immagini: arriva il nuovo campione dell?entertainment POCO M3

POCO diventa indipendente a livello globale e presenta il nuovo smartphone entry-level, dotato di una potente fotocamera, batteria da 6.000 mAh e display FHD+

Sulla scia della sua rinomata linea di smartphone, POCO Global annuncia oggi due importanti novit?: inaugura una nuova era come brand indipendente e presenta un nuovissimo smartphone entry-level POCO M3. Dotato di una tripla fotocamera da 48MP, di una batteria da 6.000 mAh, di un bellissimo display FHD+ e di un chipset Qualcomm Snapdragon 662, POCO M3 ? il dispositivo del futuro per i giovani appassionati di intrattenimento in movimento.

POCO M3 segna il debutto della serie M in una categoria completamente nuova. La nuova linea di prodotti si basa sul successo di POCO Global che con la serie F ha rivaleggiato con i top di gamma, con la serie X ha avuto un forte impatto nella fascia media, e con la serie M punta a presidiare la fascia entry-level e raggiungere nuovi appassionati di tecnologia.

POCO diventa un brand indipendente

Con quest?ultimo lancio, POCO Global inaugura una nuova era come marchio indipendente. Questo importante traguardo ? stato reso possibile grazie all?enorme sostegno della sua Community a livello globale, che ha aiutato il brand a raggiungere risultati significativi sin dal suo primo dispositivo POCO F1, che ha debuttato nel 2018:

POCO ? entrato in oltre 35 mercati globali in soli tre anni;

POCO F1 ha registrato oltre 2,2 milioni di spedizioni;

POCO ha venduto oltre 6 milioni di smartphone a livello globale.

?Questi straordinari successi sottolineano l?incredibile consenso da parte dei consumatori nei confronti della filosofia del brand POCO ?pura sostanza? e ci stimolano a fare meglio puntando tutto sulla tecnologia innovativa piuttosto che su fronzoli inutili?, ha dichiarato Kevin Qiu, Head of POCO Global. ?La filosofia POCO incarna un?attitudine per cui tutti noi puntiamo a distinguerci e a essere sicuri di noi stessi. In qualit? di marchio indipendente di recente costituzione, non vediamo l?ora di continuare a fornire la tecnologia che conta in un mondo in continua evoluzione?.

Durata superba della batteria senza compromessi

Dotato della pi? grande capacit? di batteria della sua classe, POCO M3 garantisce anche ai giocatori pi? accaniti di essere sempre in grado di navigare, connettersi e trasmettere in streaming per tutto il giorno grazie alla sua potente batteria da 6.000 mAh. La durata ? di oltre 5 giorni in condizioni di utilizzo leggero e di poco inferiore a 3 giorni in condizioni di utilizzo moderato. ? necessario circa un giorno e mezzo prima che la batteria si scarichi completamente in caso di utilizzo intenso. Inoltre, POCO M3 ha una batteria appositamente progettata, costruita per resistere a temperature elevate e durare quasi 2,5 anni senza significative alterazioni di utilizzo, garantendo cos? un?esperienza di lunga durata.

Inoltre, POCO M3 offre una velocit? di ricarica pi? rapida e costante per gli utenti in movimento grazie alla modalit? di ultra-risparmio della batteria offerta da MIUI e alla ricarica rapida da 18W. Il dispositivo include nella confezione un caricatore da 22,5W e supporta la ricarica cablata inversa, offrendo una maggiore praticit?.

?POCO M3 offre un?esperienza unica ai nostri utenti, grazie a una delle pi? grandi batterie del settore, sinonimo di garanzia duratura?, dichiara Angus Ng, Head of Product Marketing, POCO Global. ?Questa enorme batteria permette di passare pi? tempo a fare le cose che si amano di pi?, tra cui lo streaming, l?ascolto della musica e la registrazione di video utilizzando la configurazione a tre fotocamere. Con POCO M3 stiamo rivoluzionando la categoria di questi dispositivi, fornendo pi? di quanto ci si aspetti ad ogni livello?.

Un display spettacolare per un divertimento senza fine

POCO M3 ? puro entertainment. Sfoggia un display FHD+ Dot Drop da 6,53? ad alta risoluzione 2340?1080 con un impressionante rapporto di contrasto di 1.500:1 e una proporzione di 19,5:9 per un?esperienza visiva mozzafiato. Il suo schermo frontale Corning Gorilla Glass 3 offre una protezione duratura contro le cadute e i graffi, mentre la sua cover posteriore con texture anti-impronte offre una presa sicura e una sensazione di leggerezza superiore. POCO M3 ? dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente che rende il design del display minimalista e non ne compromette la fruibilit? per l?utente.

POCO M3 non stanca neanche gli occhi: ? certificato T?V Rheinland Low Blue Light, il che significa che gli utenti possono guardare contenuti per ore senza sforzare eccessivamente gli occhi. Dotato di un sistema a doppio speaker con dust blaster, POCO M3 fornisce un audio eccezionale con bassi potenti per un?esperienza di intrattenimento coinvolgente.

Tripla fotocamera da 48MP con funzioni di fotografia extra

Pronto a portare le abilit? fotografiche al livello successivo, POCO M3 vanta una tripla fotocamera da 48MP sul mercato degli smartphone entry-level, supportata da una fotocamera macro da 2MP e da un sensore di profondit? da 2MP. Inoltre, gli amanti dei selfie saranno soddisfatti dalla qualit? fotografica della fotocamera frontale da 8MP.

E il divertimento continua con le nuove proposte creative del software di POCO M3. La funzione ?Movie frame? d? alle foto un effetto cinematografico, mentre il ?Time-lapse? sfrutta vari valori di velocit? per catturare diverse scene. La ?Night Mode? migliora le foto scattate in ambienti bui aumentando il contrasto dei colori, mentre la messa a fuoco del colore pu? far risaltare tonalit? specifiche in modo da potersi distinguere. Catturare i momenti pi? belli e popolare di contenuti unici i canali social non ? mai stato cos? facile!

Fornire ottime prestazioni mobile senza spendere una fortuna

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 662, POCO M3 offre un?esperienza incredibile mai vista prima in questa fascia di prezzo. Con la GPU Qualcomm Adreno 610, l?esperienza di gioco sar? fluida tanto quanto i video e sar? anche possibile archiviare foto di alta qualit? a met? delle dimensioni. Il processore a 11nm di POCO M3 offre prestazioni pi? elevate, minore produzione di calore e minore consumo energetico, rendendolo un dispositivo unico in questa categoria di prezzo. Grazie a una memoria UFS che promette migliori prestazioni, maggiore velocit? e multitasking, accedere ad app e giochi sar? ancora pi? veloce.

Il sistema operativo permette di avere in un palmo di mano tutto l?intrattenimento che si desidera. Il MIUI ?Game Booster? permette di tenere traccia dell?utilizzo di CPU e GPU in tempo reale, mentre il ?Voice Changer? aggiunge un po? di pepe all? esperienza di gioco. Inoltre, ? possibile proiettare il proprio schermo su un monitor esterno, facendo in modo che anche gli amici possano partecipare al divertimento.

Distinguersi dagli altri con un design unico

Con meno di 200gr, POCO M3 offre un design elegante e un rivestimento in simil pelle per garantire una buona impugnatura. Il sensore per le impronte digitali ? posizionato lateralmente e include una piccola scanalatura, nonch? angoli arrotondati, per consentire di sbloccare lo smartphone in modo agevole e rapido. POCO M3 dura il 20% in pi? grazie a una batteria da 6.000 mAh che risulta essere anche meno pesante di quelle della concorrenza.

POCO M3 sar? disponibile in Italia in tre colorazioni ? Cool Blue, POCO Yellow, Power Black ? e in doppia configurazione da 4GB+64GB e da 4GB+128GB rispettivamente al prezzo di 159,9? e 179,9?. La vendita di entrambe le varianti inizier? il 27 novembre, proprio in occasione del Black Friday, e solo per 24 ore fino a esaurimento scorte, saranno acquistabili su mi.com e su Amazon al prezzo speciale di 129,9? e 149,9?.