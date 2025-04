Campania : Richiesta urgente di sostegno economico per la categoria taxi

Home » Social News » Campania : Richiesta urgente di sostegno economico per la categoria taxi

OR.S.A. AUTOFERRO-TPL Campania - Nell? ultima riunione avuta con i costituenti della Commissione Trasporti della Regione Campania ed una rappresentanza di base tassista, abbiamo minuziosamente spiegato in che condizioni comatose ? afflitto il nostro settore; ci? ? dovuto alle continue limitazioni delle attivit? commerciali e non che inevitabilmente sono la linfa vitale ed economica del comparto taxi.

Avevamo avuto rassicurazioni in merito tant?? che nell?immediato valutavano un nuovo piano economico per sostenere la categoria.

Abbiamo apprezzato tale disponibilit? a tal punto da concedere il tempo necessario per i dovuti passaggi burocratici per attualizzare queste richieste economiche ma purtroppo il tempo ? tiranno e le nostre condizioni si aggravano di momento in momento.

Il primo passaggio da zona gialla che nell?immediato ? risultata evidente la necessit? di proclamare la Campania in zona rossa, ha comportato altri rigidi contenimenti o addirittura l?esclusione dello svolgimento lavorativo di alcuni esercizi. ? stato inevitabilmente, a tal punto che la riduzione dei nostri incassi si fosse inevitabilmente ridotto a pura miseria.

Attualmente ? la fame che investe il nostro settore, non c?? pi? garanzia a supportare i beni primari e le tanto attese risposte da parte dell?ente Regionale mancano ad arrivare.

Non si pu? tacere alle richieste di disperata fame di una categoria che comunque deve trovarsi in strada per adempiere alla sua primissima funzione di pubblica utilit?.

Queste risposte devono arrivare in modo celere per rispetto a noi persone, noi operatori di strada, noi persone contribuenti. ? un atto di responsabilit? che gli organi interessati abbiano l?onest? politica ed intellettuale di aprire necessari sbocchi fondiari o chiederne per chi ora non ha pi? neanche un tozzo di pane.

Queste sono le risposte che urgentemente necessitiamo di avere per evitare l?ammontare di danni che nessuno di noi pu? permettersi di provocare e subire ...

Ribadiamo: c?? il bisogno di mettere in copertura economica un comparto spogliato ormai di tutto, umiliato nella dignit? lavorativa e abbandonato totalmente dai sostegni economici.

Ci viene spesso ricordato dal Presidente De Luca di dover ringraziare la Regione Campania per l?unicum che la stessa ha messo a nostra disposizione pochi mesi fa.

Abbiamo concretamente ringraziato il Governatore ma la situazione attuale ? peggiore di quella precedente e credo che tal passaggio era comprensibile sin da subito e da tutti.

Messo in chiaro il capitolo delle onorificenze ora ? il momento di mettere in pratica le capacit? di quest?ultima, della Regione Campania, a non portare alla soppressione il nostro settore taxi, perch? se si continua cos?, i posteggi delle nostre vetture saranno perfetti loculi.

Confidiamo affinch? tali disperazioni non sfocino in azioni di proteste incontrollate.?

Meteo, allerta gialla per temporali e vento forte in 10 regioni: rischio idrogeologico in Toscana e Campania

Il maltempo torna su gran parte d’Italia con una nuova perturbazione che coinvolge dieci regioni oggi, martedì 15 aprile, con allerta gialla per temporali, raffiche di vento e grandine.

Voto di scambio politico-mafioso: 10 arresti tra Campania e Abruzzo

Questa mattina, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Salerno ha eseguito dieci arresti nelle province di Salerno e L'Aquila.

Maltempo e allerta meteo: neve e scuole chiuse in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia

Il maltempo continua a colpire l'Italia, con temperature rigide, neve a bassa quota e venti intensi che interessano il Sud.